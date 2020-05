Kovács Cs. Tamás nyílt levelet intézett Mirkóczki Ádámhoz

Folytatódik a kommunikációs csörte az egri vízilabdaklub ügyében. A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője, Kovács Cs. Tamás hétfőn nyílt levelet intézett Mirkóczki Ádám polgármesterhez.

Kovács Cs. Tamás levelét most változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Polgármester Úr!

Úgy látom, hogy továbbra is marad a sajtón történő üzengetés a munka helyett.

A tényszerűség kedvéért:

Az elmúlt héten Martonné Adler Ildikó egri Fidesz elnökasszonnyal tartott sajtótájékoztatón is elhangzott: a klub belső ügyeihez nincs köze az önkormányzatnak. Viszont felelőssége van a mindenkori városvezetésnek, hogy a 110 éves klub működésének feltételeiben részt vállaljon. Ez mindenkori városi érdek: a sajtótájékoztató a városi támogatásról és annak folyósításáról szólt.

Ha már városi érdek. Az Egri Vízilabda Klub elnökségi tagjaként történő felvételét, illetve mint az önkormányzat és a klub közötti kapcsolattartásért felelős személyként Minczér Gábor alpolgármester urat és Deák Boldizsár urakat javasolta. Deák úr folyamatosan tájékoztatta Önt, hogy miképp áll az egri vízilabda ügye, Szécsi Zoltán elnöki pozícióba lépését követően beérkezett büntetések, határozatok, nyomozati szakaszban lévő ügyekről. Szécsi elnök úr pedig folyamatosan tájékoztatást nyújtott Alpolgármester úrnak is (amit megerősít a lentebbi levél is).

Valóban, 2020 áprilisában találkoztunk Önnel személyesen is, amit ezúton is köszönök. A találkozót két témában kezdeményeztem: a cégvezetők kinevezése kapcsán. Illetve, a városi sporttámogatások ügyében. Valamint, sajnálattal vettem tudomásul, hogy nem hajlandó Szécsi Zoltánnal semmilyen formában érintkezni, csakis közvetítőkön keresztül. Javasoltam, hogy ezt beszéljék meg, tisztázzák a konfliktust: nonszensz, hogy a város polgármestere és a vízilabda klub elnöke nem kommunikál egymással. Számos üzenet, e-mail, SMS is bizonyítja, hogy kereste Önt Szécsi elnök úr. Sőt. Elnök úr a felmondását is felajánlotta Önnek, ha a személyében látja a klub és a város közötti kommunikáció hiányát, a további együttműködés akadályát.

Javasoltam, hogy mint más város esetében is, történjen kommunikáció az összes az városi sportklubbal is, hiszen számítanak a megítélt támogatásra. Összességében, üdvözöltem, hogy több sporttámogatás került elfogadásra a városi költségvetésben.

Az Egri Vízilabda Klub felügyelő-bizottsági elnökeként az alábbi tényeket tudom Önnel és a közvéleménnyel megosztani. 2018 októberében, az elnökségi pozíció átvételét követően, kifejezett kérés volt az új elnök, Szécsi Zoltán részéről a teljes, az előző négy évre vonatkozó átvilágítás. Ez, egy elnökségi tag kifejezett kérésére, nem történt meg. Magam részéről kifejezetten támogathatónak tartottam volna egy teljes átvilágítást. 2019. augusztus 6-án kelt egy belső vizsgálati jegyzőkönyv, amire utalt Polgármester úr, arról a következőket tudom mondani. Ebben az időszakban úgy tűnt, hogy a klub korábbi gazdálkodásával kapcsolatban felmerült problémák nem egyértelműen bizonyítottak illetve kezelhető mértékűek. Az ezt követő időszakban a folyamatosan érkező EMMI, NAV, Magyar Vízilabda Szövetség, stb. által küldött bírságok, határozatok ennek a belső vizsgálatnak az újragondolását indokolták. Ezen jegyzőkönyv felülvizsgálatára 2020. május 4-én került sor, amelyben a korábban csak vélt, „városi legendák” többsége igaznak bizonyult, így jogászokkal egyeztet a klub vezetősége a klub jövője érdekében.

Ehhez kapcsolódóan, az addig Önnek eljuttatott dokumentumok mellé, Szécsi Zoltán elnök úr e-mail-jét ajánlom figyelmébe, amit Ön is megkapott 2020. április 18-án, 10 óra 11 perckor. Ezek, sajnos pontról-pontra, tényszerűen megerősítik a május 4-én lefolytatott vizsgálat eredményeit, amik a klubbal kialakult helyzethez vezettek.

Ha már átvilágítás. 2019. november 27-én Minczér Gábor alpolgármester az alábbi levelet küldte, mint a klub elnökségi tagja (hozzáteszem ezen tisztségét nem fogadta el azóta sem hivatalosan, de arra hivatkozik):

Erre Szécsi Zoltán az alábbit válaszolta december 2-i levelében:

Mondani sem kell, hogy Alpolgármester úr semmilyen formában nem válaszolt erre a levélre.

Elszámolt vagy nem számolt el a klub a 2019. évi támogatással?

Az Egri Vízilabda Klub 2019. december 13-án adta be, az előző évi elszámolását a sporttámogatásról. Zárójelben, hamarabb mint a megadott határidő. Íme:

A hiánypótlás kérését követően az alábbi választ kapta a klub:

Amire ezt a március 3-i e-mailt kapta az önkormányzattól:

A klub munkatársa egyeztetett az önkormányzat sportügyintézőjével, a belső ellenőrrel és kérték, hogy ezt a formai részt a 2020. évi, tehát ezen évi elszámolásnál pótoljanak (ez konkrétan egy pecsétet jelent). Hozzátéve, hogy más sportegyesület elszámolásánál is megjelent ez a hiánypótlási igény. Mit jelent konkrétan:

Ezt kell javítani:

Erre a szövegre:

Összességében örülök, ha Polgármester úr továbbra is Eger, az egri sport elkötelezett híve. Jómagam a jövőben is hasonlóképp pártolom a városunkat, a sportot! Támogatom, a már korábbi időszakban megtervezett és pályázat formájában is beadott érsekkerti rektortán futópálya megvalósítását!

Sportbaráti üdvözlettel,

Kovács Cs. Tamás

önkormányzati képviselő”