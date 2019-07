Külföldi pihenést tervez? Gyógyszerek nélkül semmiképp ne induljon el!

Ha külföldi pihenést tervezünk, fontos, hogy ne feledkezzünk meg a gyógyszerekről sem, hiszen nagy szükségünk lehet rájuk a vakáció alatt. Hogy mely pirulákat vigyük feltétlenül magunkkal az utazásra, arra lapunk orvos szakértője ad választ.

– Ha elutazunk, a legalapvetőbb gyógyszereket magunkkal visszük – mondta Klára. Az egri fiatal vakációjára elsősorban fájdalomcsillapítót és csípés elleni krémet pakol be.

– Ezeken kívül a napolajat, a sebtapaszt, a kötszert, illetve a fertőtlenítőt sem hagyjuk otthon. Sajnos jártunk már úgy, hogy ezekből egy sem volt nálunk, így kénytelenek voltunk a helyszínen keresni pirulát – részletezte hozzátéve, ez olyan rossz élmény volt számára, hogy ezentúl soha nem felejt el egészségügyi csomagot összeállítani. – Megjegyzem, nemcsak utazáskor, hanem általában megtalálható a táskám aljában egy-két fájdalomcsillapító tabletta – zárta Klára.

Dr. Kristofori György ­siroki háziorvos, portálunk ­szakértője szerint, aki útra kel, annak ismernie kell magát, hogy milyen betegségre hajlamos.

– Más gyógyszer kellhet fiataloknak, gyerekeknek, illetve a közép- és idősebb korosztálynak is. Lázcsillapítónak mindenképpen lennie kell a bőröndben, főleg, ha gyermekeket is visznek a vakációra. Fontos, hogy ha a tengerre utazunk, akkor fényvédő faktorral rendelkező krémeket is szükséges pakolni, illetve napégés esetén szerencsés, ha bőrápolásra alkalmas szerek is kéznél vannak – jelentette ki.

Megjegyezte, a déli vidékeken hasmenéssel is számolhatunk, már attól is előfordulhat, hogy más az étel, a víz, nem feltétlenül szükséges ahhoz fertőzés. Éppen ezért mindenképpen vigyünk magunkkal hasfogót, görcsoldókat, valamint bélflórarendezőt is.

– Senki ne felejtse otthon az alapvető reguláris gyógyszereit! Főleg azok, akik rendszeresen szedik valamelyiket, beleértve a vérnyomáscsökkentőket, a szívgyógyszereket és akár az inzulint is – hívta fel a figyelmet dr. Kristofori György.

Hozzátette, aki nagyon jól ismeri magát, s tudja, hogy könnyen előfordulhat nála tüszős mandulagyulladás, vagy húgyúti fertőzés, az vigyen magával ezekre való antibiotikumot, hiszen idegen országban nem olyan egyszerű orvoshoz jutni. Csípések esetén – szúnyog, medúza – helyi allergia elleni szereket is érdemes becsomagolni, valamint a szúnyogriasztó szereket.

Hangsúlyozta, ha sokat túrázunk, akkor előfordulhat bokaficamodás, melyre pára- vagy dunsztkötés lehet a gyógyír. Erre többféle antireumatikus kenőcsökkel lehet felkészülni.

A nyári hónapokban a patikák, a gyógyszercégek és nagykereskedők felkészülnek a fokozott szezonális gyógyszerfogyásra, így az ellátás folyamatossága nincs veszélyben – közölte a Heol kérdésére az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). Javasolják, kísérjék figyelemmel az OGYÉI honlapját az ogyei.gov.hu-t, ahol az esetleges hiánnyal érintett készítmények körét a gyógyszercégek kötelező bejelentései alapján napi rendszerességgel frissítik.

