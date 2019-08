Különleges piknikre várnak mindenkit Kompolton

A rendezvényről Balázs Zoltánt, Kompolt polgármesterét kérdeztük.

– Szombaton Kompolti Piknik néven nagyszabású rendezvény lesz a településen. Mit fejez ki az egykori falunapok ilyen átnevezése?

– A valamikori falunapok után ez már a harmadik olyan rendezvény, amit kompolti piknikként szervezünk meg. Az elnevezés is arra utal, hogy a családokat várjuk egy igazi piknikhangulatú eseményre. Együtt főzünk, lesz közös bogrács, baráti társaságok, az idősek klubja szintén főznek. Egyszerre biztosítunk nagyon gazdag programot a gyerekeknek, a családoknak, az idősebbeknek.

– A rendezvény neve egyedi, jól tudjuk, hogy a műsorok is ilyenek lesznek?

– Valóban nagyon egyedi műsorokkal és programokkal készülünk. Ott lesznek a gyerekeink is a nagyszínpadon, bemutatják, hogy mit tudnak. Eljön hozzánk kerékpárzsonglőr, aki bemegy az emberek közé és megmutatja tudását, lesz buborékfúvó, vagy egy másik különlegesség: a szelfipad. Egy tükörfalra speciális effekteket teszünk ki, az igényeknek megfelelő hátteret lehet majd kialakítani, és akár a polgármesterrel is készülhet közös fotó.

– Lagzi Lajcsi, Kozsó, Old Boys. Őket sztárvendégeknek szokás nevezni…

– Inkább úgy fogalmazok: törekszünk arra, hogy olyan vendégeket hívjunk, akiket a vidéken élő ember ritkán lát. Számunkra fontos az, hogy Galambos Lajcsi itt egy igazi dáridóhangulatot teremt. De eljön a falvakban nagyon ritkán megforduló Old Boys zenekar, aki nemcsak Magyarországot, de Európát is járja negyven éve már. Fellép az egri származású Kozsó és a táncosai is.