Különlegességgel készül díszvendégként Eger az Utazás kiállításra

Eger meghatározó szerepet tölt be Magyarország turizmusában, a hevesi megyeszékhely folyamatosan növekvő, eleve magas látogatottsága az elmúlt évek során, minden esztendőben tovább emelkedett, 2013-hoz képest 71%-os a vendégéjszakák növekedése, 2019-ben ez a mutató megközelítette a 700 ezres álomhatárt. Az elkövetkező napokban méltó módon ünnepeljük a példás eredményt: február 27. és március 1. között az Utazás Kiállítás belföldi díszvendége lesz Eger.

A díszvendégi státusz természetesen megtisztelő és fontos küldetés is, az ismert és keresett attrakciók mellett lehetőség nyílik ráirányítani a figyelmet azokra az újdonságokra, élményekre, amelyek miatt érdemes újra és újra felkeresni a várost és környékét. Az Utazás kiállításon Eger a térséggel közös standon mutatkozik be, az érdeklődők így már a helyszínen megtervezhetik a teljes nyaralásukat. A díszvendégi standon Eger, az Egri Termálfürdő, valamint az Egri Vár mellett saját pultot kap a Gyógyvizek völgye, Mezőkövesd, Noszvaj, Szilvásvárad, Bélapátfalva, Gyöngyös, Hatvan és az Eger térsége TDM Egyesület – tájékoztatta portálunkat Pócsik Attila koordinációs referens.

A fentiekből is látható, széleskörű összefogás, együttműködés mutatkozik be az Utazás kiállításra látogatók előtt, akik számos meglepetéssel találkozhatnak a díszvendégi standon. Az Egri borvidék pincészetei mindig is különös vonzerőként jelentek meg, neves és nagyszerű eredményeket felvonultató borászainknak, valamint a megújuló, megszépülő környezetnek hála, talán soha sem volt még olyan népszerű a város borturisztikai kínálata, mint az elmúlt évben. Az Egri Borút Egyesület, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete, az Ostoros Bor, Tóth Ferenc Pincészete, a Bolyki Pincészet, St. Andrea Szőlőbirtok, a Petrény Pincészet, az Almagyar Érseki Szőlőbirtok, a Korona Borház és a Juhász Testvérek Pincészete jóvoltából a vendégek szó szerint ízelítőt kaphatnak majd a legkiválóbb egri nedűkből. Sőt, február 29-én szombaton a Hatvany Serfőzde világos, barna és búza söreinek kóstolójára is várjuk a látogatókat, akik a Szalajka-völgy forrásából származó kristálytiszta vizet is megízlelhetik.

Természetesen kiemelt szerep jut az 155-es ostrom helyszínének, nemzeti emlékhelyünknek, az egri várnak. A Dobó István Vármúzeum és az Egri Vitézlő Oskola tagjai korhű öltözetben és fegyverbemutatóval kalauzolnak el a végvárak korába. Persze nem maradhat ki a gyógyító víz sem! Tudjuk, Eger kínálata ugyan messze túlmutat egy klasszikus fürdővárosén, mindemellett Magyarország egyik legszebb, legismertebb parkfürdője az 1932-től működő Egri Termálfürdő, és igazi kuriózumként a Török Fürdő is rendkívül népszerű a turisták körében – e lehetőségek is hangsúlyos megjelenéssel várják majd az érdeklődőket.

Eger és a környék pezsgő kulturális élete sem maradhat ki az élmények közül,pénteken a Megyei Prima Közönségdíjas és Megyei Prima Díjjal kitüntett Gonda László vezette Gonda Music Band Völgyi Zsuzsi és Perczel-Kováts Orsolya énekesnőkkel adnak koncertet a kiállításon, de színvonalas, izgalmas műsorral készül az eseménysorozatra az általános és középiskolás diákokból álló hatvani Dalvarázs Show Kórus és a mezőkövesdi Matyó Néptáncegyüttes.

A díszvendégi megjelenésre számos különlegeséggel készül az önkormányzat és az Eger Városi Turisztikai Kft. ezek között minden bizonnyal kiemelt figyelmet kapnak Varró Gabi selyemfestő munkái, illetve az a fotófal, amely kifejezetten erre az alkalomra készült. Mi több, a látogatókat egy rendhagyó „sétára” is invitáljuk, a város honlapján elérhető virtuális túrán bebarangolhatják Egert. No és nem „csak” standdal és élményekkel készülünk, számos nyereményért – exkluzív egri és Eger környéki szállásutalványok, tiszteletjegyek, belépők, borkóstolók – játszhatnak velünk a látogatók.

A kiállítás részleteiről Eger turisztikai honlapján, a visiteger.com-on kaphatóak további információk. Eger és térsége ajánlatai a HUNGEXPO „A” pavilon 308A standján érhetőek el február 27. és március 1. között.