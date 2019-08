Kuriózum: Kubából és Dél-Koreából is érkeznek a Gyöngyre

A Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál számos programját a közönség igényeihez igazították a szervezők az idén. Az érdeklődők több ingyenesen látogatható eseményen vehetnek részt, és a korábbiakhoz képest megszaporodnak a belvárosi tértáncok.

A nulladik nap után kedden tértáncokkal vette kezdetét a XIX. Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál. – A rendezvény két évtizedes története során mindig arra törekedtünk, hogy a gyöngyösiek minél inkább magukénak érezzék a néptáncfesztivált, éppen ezért az utóbbi években kérdőíves felmérést is végeztünk azzal kapcsolatban, hogy a közönség milyen programoknak örülne igazán – mondta Ombódi András, a fesztivál művészeti vezetője. – A válaszok kiértékelése után döntöttünk úgy, hogy idén nem rendezünk nyitófelvonulást, csak zárót, és inkább a tértáncokra helyezzük a hangsúlyt, így a közönség nagyobb betekintést nyer a produkcióba.

A fesztivál egy hete alatt szombatig, 15 és 16 óra között félórás váltásban találkozhatnak az érdeklődők a táncosokkal a Barátok terén, a Fő téren, a zeneiskolánál, a Bugát Pál téren és a Thán Károly utcában. A tizenkilencedik Gyöngy igazi meglepetése a kubai tánccsoport lesz, ugyanis a karibi szigetország művészei most lépnek először színpadra Gyöngyösön. Ombódi András elmondta: az együttes nem a sokak által ismert és kedvelt szórakoztató salsát, hanem az ország néptáncát ismerteti meg a közönséggel.

– A Gyöngy kiváló nemzetközi kapcsolatainak köszönhető, hogy Kubát is vendégül láthatjuk. A csoport egy svájci fesztiválról érkezik hozzánk, és hazánkban csak Gyöngyösön vállaltak fellépést. Kuriózumnak számít a dél-koreai együttes is – sorolta a művészeti vezető. A közönség elvárásai szerint a jövőben is törekszenek arra, hogy minél távolabbi ország kultúráját ismerhessék meg a táncon keresztül. A korábban már bemutatkozó ciprusi törökök vagy grúzok mellett egyéb, például baszk és breton nemzeti kisebbségeket is megnyernének a fesztiválnak, hiszen e közösségek még őrzik az adott nép folklórjának hagyományait. Ombódi András kiemelte: a kiváló hang- és fénytechnikának köszönhetően kifogástalan színvonalú audiovizuális élményben lehet része a közönségnek az esti előadásokon, ami Márta István technikai vezető munkája nélkül nem jöhetett volna létre. Habár a színpadi kép továbbra is a Gyöngy korábban kialakított arculatát adja vissza, a díszleteket is meg tudták újítani.

A Fő téri szabadtéri színpadon bemutatott esti táncműsorok mellett augusztus 11-ig több ingyenesen látogatható kísérőprogramja lesz a fesztiválnak. A Fesztivál ízei nemzetközi gasztroshow részeként Magos Zoltán mesterszakács készíti el a Fő téri fesztiválsátorban a fellépő vendégországok, Kuba, Dél-Korea, Macedón, Török-, Portugál- és Olaszország jellegzetes ételeit. Emellett hazánk dudásainak színe-java immár 13. alkalommal találkozik a mátraaljai városban. Lesz Gyöngyösi Nemzetközi Gitárfesztivál és Mesterkurzus is. Hétköznap 16 órától pedig gyermekelőadásokat tartanak.