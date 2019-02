Lassan vége a télnek, íme pár tipp a kerttulajdonosoknak

Lassan itt a tél vége és a kiskerttulajdonosok már alig várják, hogy veteményes- és gyümölcsöskertjükben megkezdhessék a kerti munkákat. Oldalunk állandó tanácsadója, Nagy Szabolcs segít.

– Tavaly felemás évet zártunk. Zöldségeink, gyümölcsöseink megsínylették az időjárás viszontagságait. Mire kell ügyelnünk az idei kertszezon kezdetekor?

– Az első teendőink közé tartozik a talaj javítása, a tápanyag utánpótlása, a növényvédelem, majd a megfelelő öntözés. A kerti munkák esetében szinte lehetetlen örök érvényű aktuális munkanaptárt készíteni, ugyanis a teendők ideje mindig az időjárás alakulását követi, ezért amit ebben a hónapban már elvégezhetünk, azt tegyük meg, mert a következő hónapokban rohamosan sokasodnak a munkák. Február vége, március eleje a gyümölcsfák metszésének az ideje. Az alma-, a körte- és a szilvafa koronáját ilyenkor kell úgy kialakítani, hogy a lehető legtöbb fényt kapja majd minden levél, a befelé keresztező ágakat metsszük ki, ez által a korona belseje szellős lesz és a termés betakarítása is könnyeben hozzáférhető lesz majd! A metszési munkálatokat fagymentes napszakban végezzük el, így a frissen metszett felület nem fagyhat vissza és a „mi kezünk sem fagy oda a metszőollóhoz”. Az esetlegesen korán jövő tavaszi meleg – mint a tavalyi „áprilisi nyár” – idő előtti virágzást is hozhat a kertekbe, ezért is érdemes nekikezdeni lassan a metszésnek. Ha később egy-egy napra még visszatér a fagy, veszélyes lehet a korán virágzó csonthéjasokra nézve. Ezeknek a metszését most még nem javasolom!

– Sokan a lemosó ­permetezés miatt nem akarják ­későbbre hagyni a metszést. Mit nem ajánlatos ilyenkor nyesegetni?

– A fontosabb csonthéjasaink közül a kajszibarackot és az őszibarackot ­későbbre kell hagyni, jó döntés, ha a metszést fehérbimbós állapotban nagyon közel a virágzáshoz végezzük el! A ­metszési munkák, különösen a fiatal gyümölcsfák ­koronakialakító metszései komoly szakértelmet kívánnak, ezért ezeket legjobb szakemberre, tapasztalt kertészkedőre bízni, vagy ha mi magunk akarunk „beletanulni”, tanulmányozzunk megfelelő szakkönyveket a metszés elkezdése előtt. Nagyon fontos, hogy a metszés során keletkezett sebeket minél előbb be kell vonni sebkezelő anyaggal, mert kaput nyitnak számos gombás és baktériumos betegségek számára.

– Hogyan fékezhetjük meg az áttelelő moníliafertőzést?

– A metszés előtt távolítsuk el a tavalyi gyümölcsmúmiákat, így elkerülhetjük az áttelelt moníliaképletek visszafertőzését! A fák levélbetegségeit okozó gombák nagy része éppen e fertőzött növényi maradványokban telel át. Ezek télen nagy mennyiségű spórát produkálnak, és tavasszal a megfelelő környezeti hatásokra azon nyomban visszafertőznek! Szobanövényeinkkel kapcsolatban egy fontos szabály: Soha ne ültessük át őket virágzás idején és nyugalmi időszakban! Ellenőrizzük az átteleltetett növényeket a pincékben, növényházakban! Márciusban új talajba kerülhetnek.