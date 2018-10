Lassításra bírnák az autósokat a mónosbéli egyenesben

A mónosbéli egyenesben belterületen is előznek, túllépve a megengedett sebességet. Fix traffipaxot kérne az önkormányzat.

A nagy átmenő forgalom miatt azt szeretnék Mónosbélben, ha egy VÉDA kamerát építenének a községen keresztülmenő 2506-os út ­fölé. Arra panaszkodnak ugyanis, hogy sokan ebben az egyenesben előznek – mivel az Eger és Mónosbél közötti kanyargós úton csak néhány olyan hely van, ahol meg lehet előzni a sokszor az átlagnál lassabban haladókat –, emiatt nem biztonságos átkelni az út túloldalán lévő autóbusz-megállókba. A helyzetről nemrégiben az önkormányzat képviselő-testülete is tárgyalt, a képviselők eredetileg egy kijelölt gyalogátkelőhelyben gondolkodtak. Ahogyan az az ülésen elhangzott, többször tárgyaltak már a helyzetről a rendőrségi beszámolók keretében, s tavasszal forgalomszámlálást is végeztettek. Április 11-én 4155, ­12-én pedig 3748 gépkocsi haladt át a községen, s általában nem ötvennel közlekedtek az autósok, sőt, a szabályt betartók jelentették a kivételt, mert a legtöbben megpróbálnak élni a lehetőséggel és előzték a korábban lassan haladókat.

Varga Sándorné polgármester fölidézte, a szabályok miatt ott nem alakíthatnak ki gyalogátkelőt, ahol használnák a gyalogosok. Ráadásul távol is volna a zebra a buszmegállótól. Éppen ezért fölvetődött, hogy egy állandó VÉDA kamera kellene a Rákóczi útra. Ennek szükségességét a számlálási adatokkal indokolnák, hiszen a nagy forgalom még nem is az üdülőszezonban volt, s akkor még meg sem nyílt a szilvásváradi lovarda. Az igaz, hogy baleset még nem történt, de szeretnék, hogy ne is történjen. Varga Sándorné szerint az állandó sebességmérés visszatartó erő lenne, bár biztos beleszaladnának páran, de így legalább mindig lassítaniuk kellene az autósoknak, nem csak akkor, amikor jelzik nekik a traffipaxot.

– A Rákóczi utcán ­naponta négyezer autó halad végig, ami emelkedést jelent a korábbiakhoz képest, nyáron, a turistaszezonban még többen jöttek erre, hiszen sokan ezt az utat választják, nem pedig a 25-ös főutat, ami Szarvaskő után ágazik el. Az inkább a nevében főút, nem forgalmában, igaz, a teherautóknak kötelező azt választaniuk. Mivel sokan nem tartják be a sebességhatárt, ezért levéllel fordulunk a megyei rendőrfőkapitányhoz, hogy állandó kamera figyelje az utat, csökkentve ezzel a balesetveszélyt – mondta Varga Sándorné.

A polgármester szerint a forgalom olykor akkora, hogy a főút mellett lakók percekig ki sem tudnak állni kocsijukkal az udvarukról, mert folyamatosan­ érkeznek a gépkocsik, föltorlódik a sor. Elárulta, a bélapátfalvi rendőrök amikor tudnak, kiállnak autóval az út mellé, s néha mérni is szoktak, ez is visszatartó erőt jelent a gyorshajtóknak.

Hat VÉDA található a megyében

Az évtized első felében a rendőrség 14,5 milliárd forint európai uniós forrásból hozta létre a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózatot, ami 160 változtatható helyű, 134 fix telepítésű Komplex Közlekedési Ellenőrző Pontból és ­adatfeldolgozó rendszerből áll. A fix kamerákat főként forgalmas utak fölé helyezték ki, ezek autópályák, autóutak, illetve egy vagy két számjegyű főutak. Négy számjegyű úton, mint a 2506-os is, csak Salgótarjánban, illetve Kőröshegyen és Kaposváron található kamera.

Heves megyében összesen hat helyen van VÉDA, az M3-as autópályán a ­ludasi lehajtó környékén, a 3-as főúton Kápolnán és Gyöngyösön, valamint Egerben a ­24-es és a 25-ös főúton.