Látványos villámshow-t hozott térségünkbe a kedd hajnali vihar

Szinte nappali világosságot okoztak a villámok fülsiketítő mennydörgések kíséretében.

Több megyére is másodfokú figyelmeztetést adtak zivatarveszély miatt. A viharok kedd hajnalban elérték térségünket és a szomszédos megyében élők káprázatos villámshow-nak lehettek szemtanúi.

A veszélyjelzés továbbra is érvényben van, kedden is lehet számítani hasonló időjárási jelenségekre. A zivatar és az azzal járó erős szél Heves megyében súlyos károkat okozott. Számos vasútvonal szerelvényei késhetnek illetve az is előfordulhat, hogy egy-egy járatot törölnek is a reggeli órákban.