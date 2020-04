Van az a helyzet, amikor időmilliomosokká leszünk.

Hirtelen nem is tudom megmondani, mi késztetett arra, hogy egy leltárfélét készítsek. Talán a házunk előtt virágba borult aranyeső (laburnum) volt az, ami megadta a végső lökést. Amennyire igénytelen növényről van szó, annyira szép tud lenni a sárgán pompázó cserje. De a pázsit is zöldet fogott már, hiába a hajnali fagyok. Rexi nevű kuvaszunkat ugyan elveszítettük a télen – vénségében nem bírta már az udvari szolgálatot –, de itt van Erzsike, az egy kilogrammot sem nyomó csivava, a túlsúlyából valamennyit már leadó cavalier king spánielünk, akinek miért, miért nem, a Libli nevet adtuk. És persze Mirmur, valamint Lóci, egy idős és egy kölyök macska. Ők is mindahányan roppantul élvezik a napsütést és a megállíthatatlanul érkező tavaszt.

A leltár része természetesen a kert, s végében az Eger-patak. Gondozni kellene persze azt a kis földdarabot, de így, gaztól felverten is megvan azért a maga varázsa. Tudom például, hogy ősszel szőlőszemet csipegetek majd a körtefáról, egy valamikor a tövében ottfeledett és új életre kelt tőke jóvoltából.

Életünk általában egy véget nem érő rohanás ebben a felgyorsult világban. Ezért van, hogy nem számolgatunk fűszálakat, és folyton halogatjuk a régi fogadkozásunkat a fal tövében burjánzó csalánbokor végleges kiirtásáról. Az elszalasztott dolgainkat pedig, hogy ne fájjon, sohasem vesszük számba. Ám van az a helyzet, amikor hirtelen időmilliomosokká leszünk. Bár nagy az ár, azért becsüljük meg azt az oldalát, ami hasznos! A fenti leltár szerint: azt a sok szépséget, ami körülvesz.