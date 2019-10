Lezárult a Tündérszépek megyei fordulója, íme a továbbjutók!

Négyen jutottak tovább megyénk tündérszépei közül a zsűri és a közönség döntése alapján.

Lezárult a Tündérszépek megyei fordulójának értékelési szakasza. Szűkebb hazánkból négy hölgy folytathatja szereplését az október 31-én kezdődő regionális fordulóban. Közülük egyet az olvasók juttattak tovább, három lányt pedig a szakmai zsűri választott ki gondos mérlegelés után. A most véget ért fordulóban a közönségkedvenc a Szűcsiből érkező, 24 éves Juhász Fatime volt, aki saját portfólióval nevezett a versenyre.

– Nem mondanám, hogy annyira meglepett az eredmény, mert korábban már többen is mondták, érdemes lenne kipróbálni magam egy szépségversenyen. Különösebben kampányolnom sem kellett, ismerőseim közül eleve sokan gondolták úgy, hogy rászolgálok a voksokra. Nagyon boldog vagyok, kíváncsian várom a folytatást – osztotta meg gondolatait a Hírlappal Fatime, akivel tehát a regionális fordulóban – ahol majd Nógrád- és Jász-Nagykun-Szolnok megye lányaival versenyeznek megyénk szépségei – is találkozhatnak majd olvasóink.

Kedden szerkesztőségünk szakmai zsűrije is meghozta a döntését, amely Kühne Gábor főszerkesztő, Bódi ­Csaba sportújságíró, Berán ­Dániel fotóriporter, Tóthpál Zoltán online szerkesztő szavazataival alakult ki. Meglátásaival Kautzky Armand színművész is segítette a munkánkat. A zsűri szavazatai után kiderült, hogy a második fordulóba jutott még a felsőtárkányi Majzik Enikő, a mátrafüredi Kohánszky Annamária és a herédi Kiss Petra Dominika.

A Mediaworks Hungary Zrt. tavaly decemberben hirdette meg először a szépségversenyt, amelyre akkor 13 megyéből csaknem 600 nevezés érkezett. Közülük végül 370-en álltak stúdiókörülmények között, profi fotósok kamerája elé. A királynő a pécsi Fábián Evelin lett, a közönségdíjat Jámbor Laura kapta, második udvarhölgynek pedig Geiger Zsanettet választották.

A most induló versenyen a dicsőség mellett számos nyeremény is várja a szemrevaló hölgyeket: már a megyei fordulóban például 50 ezer forintos H&M vásárlási utalvány üti a legszebbnek választott lány markát, de a többi továbbjutó is több tízezer forint értékű utalványt kap. A 10 millió forint összdíjazású versenyen ezek mellett egzotikus utazások, egyéves modellszerződés és egyéves autóhasználat is gazdára talál.