Más az idei advent, Heves megyéből is hiányzik a karácsonyi forgatag

Sok város karácsonyfája már ünnepi díszbe öltözve áll a fő tereken, ám idén az Adventi ünnepkört is beárnyékolja a koronavírus fenyegetése. Az általános rendezvény tilalom miatta legtöbb helyen elmaradnak a közösségi események és vásárok.

A Dobó téren már feldíszítve áll a város fenyőfája, ugyanitt zajlik rendszerint a karácsonyi vásár is, de most nem kínálják portékáikat az árusok Eger szívében. Az adventi gyertyagyújtás is az egriek várva várt ünnepi eseménye, ezt idén a televízió közvetíti a zsúfoltság elkerülése miatt.

– Sajnos ebben az évben a megszokott formában nem tudjuk megrendezni ezeket az alkalmakat, de szeretnénk a város lakói számára más formában meghitté tenni az ünnepi készülődést. Ezért minden adventi vasárnapon a TV Eger műsorán fél hétkor nézhetik meg a gyertyagyújtásokat – adta hírül a városvezetés.

Holnap, advent első vasárnapján – szokásokhoz híven – ökumenikus stúdióbeszélgetésen Menyhárt István esperes, plébános, Tóth Imre lelkipásztor, Aklan Béla Sándor lelkész és Békési Sándor lelkész vesznek részt, a megjelent egyházak képviselői elmondják adventi gondolataikat. December 6-án áldást mond és a második gyertyát meggyújtja Tóth Imre református lelkipásztor, 13-án a harmadik gyertyát meggyújtja Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész, 20-án pedig a negyedik gyertya lángját excellenciás Dr. Ternyák Csaba egri érsek adja majd.

Füzesabonyban Nagy Csaba polgármester tájékoztatása szerint idén elmarad minden rendezvény. Gyertyagyújtás ugyan lesz, ám erre nem hívják meg a lakosságot. Szentmisét természetesen tartanak a településen.

Gyöngyösön is csak a vasárnaponkénti gyertyákat gyújtják meg az adventi koszorún. A korábbi években megszokott, mintegy ötszáz ünnepi fénydekorációs elemet már szerelik fel a főbb közlekedési útvonalak mentén, illetve a Fő téren. A város központi terére szerdán megérkezett a város karácsonyfája, amelyet idén nem iskoláscsoportok díszítettek fel. Élőállatos betlehemi állatsimogatást azonban most is terveznek.

Népszerű a térségben is az élő adventi kalendárium: a szentestéig minden nap újabb család ad díszkivilágítást lakása utcai ablakának a napi dátum megjelenítésével. A róluk készült fotókból áll össze a települések weboldalain karácsonyig a teljes ünnepi naptár. Erre készülnek Vámosgyörkön, Abasáron, Gyöngyöspatán és Gyöngyöstarjánban is. Utóbbi községben versenyeztek is a fotót készítők. A gyöngyöstarjániak számára kreatív karácsonyi vetélkedőt hirdetett a közösségi ház. Advent minden hetében három kötelező, és bármennyi szabadon választott anyagból kell megoldaniuk az ünnepkörhöz kötődő feladatot. Az első héten adventi koszorút kell készíteni, amihez feltétlenül fel kell használni tojástartót, boros dugót és diót.

Nagyrédén a közösségi tér naponta kreatív ötletekkel lepi meg a lakókat, hogy saját kézzel készítsék el az ünnepi díszeket. Megtörtént vagy fantázián alapuló mesés történeteket is várnak december közepéig, hogy azokat összegyűjtsék, s először online, majd nyomtatott formában megjelenhessen Nagyréde karácsonyi mesegyűjteménye. Detken szalmabálát öltöztetnek adventi díszbe még az első ünnepi vasárnap előtt.

Megtört a hagyomány Hevesen is elmaradnak az előző évekhez hasonló programok. A polgármester tájékoztatása szerint gyertyagyújtás mindenképpen lesz, amit videóra is felvesznek. Ezt különböző internetes platformokon is meg lehet tekinteni. Sveiczer Sándor hozzátette, városukban eddig hagyomány volt, hogy a négy adventi vasárnapon mindig más intézmény adta az ünnepi műsort: először a Szent Gellért iskola, utána a körzeti iskola, majd a református gimnázium tanulói léptek fel. A gyerekek már hetekkel korábban készültek az alkalomra. A negyedik gyertyagyújtás alkalmával koncerteket is tartottak. – Ezt egészítettük ki a, kézművesek vásárával, játszóház is volt a kicsiknek mézeskalácssütéssel. Ez most mind-mind elmarad, nagyon más lesz az idei advent – fogalmazott. Most vasárnap a városvezető gyújtja majd meg az első gyertyát, s mondja el gondolatait.

Jövőre újra együtt

– Pétervásárán az előző években sokan együtt várakozhattak az ünnepre. A város főterén felállított koszorú körül vasárnaponként összegyűltek az emberek. Színes, vidám programokkal, kézműves vásárral hangolódtak rá a közelgő karácsonyra. Idén elmaradnak ezek a népszerű rendezvények – tudtuk meg Eged István, polgármestertől. – A koszorút már felállítottuk, s az első gyertyát a vasárnapi mise után gyújtjuk meg. Aki részt szeretne venni, azt arra kérjük, hogy a szabályokat betartva, maszkban, távolságot tartva egymástól vegyen részt ezen. Idén azt kívánhatjuk minden városlakónak, hogy lélekben készüljön a karácsonyra. Azt reméljük, jövőre, újra együtt lehetünk egészségben, örömben – fogalmazott a polgármester.