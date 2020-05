Maszkokat, kesztyűket osztott Hatvanban a nemzetiségi önkormányzat

Maszkokat és gumikesztyűket osztott Bracso Krisztián, a helyi roma önkormányzat képviselője a zöldségpiac területén.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen szervez különböző akciókat, így kiemelten foglalkoznak azzal is, hogy a roma közösségekben adottak legyenek a higiéniai termékek járvány ideje alatt is. A mostani akcióban a kétszáz mosható maszk mellett gumikesztyűket és harminc karton ruhát is adományoztak a rászorulóknak.

– Fontosnak tartjuk, hogy a világjárvány idején is segíteni tudjunk. Igyekszünk mindenhová eljutni, ahol szükség lehet még védőfelszerelésre. Emellett a ruhákat is szívesen hoztuk ki a helyszínre, melyet korábban a Johannita Segítő Szolgálat ajánlott fel nekünk – nyilatkozta a nemzetiségi képviselő.

A higiéniai védőfelszereléseket és a ruhákat örömmel fogadták az arra járók. Egyikük, Csóka Lászlóné szerint családjának is sokat számít a segítő szándék, amiben a roma önkormányzat hosszú ideje élen jár, nemcsak akkor, ha vészhelyzet van, hanem más alkalmakkor is.

