Megrendezték az első Országos Roma–Magyar Művészek Találkozóját

Néptáncegyüttesek, nagybőgőkészítő, költő, festő, énekes és versmondó is bemutatkozott az első Országos Roma–Magyar Művészek Találkozóján.

Folyamatosan váltották egymást a roma és nem roma művészek a színpadon hétvégén a Kolping ház nagytermében. Az Együtt Szebb Jövőért Roma–Magyar Egyesületnek már megalakulásakor nem titkolt szándéka volt, hogy a roma–magyar kapcsolatokat ápolják, megerősítsék – mondta el az eseményen Lakatos Zsolt.

– A célokhoz vezető utak rögösek, hosszadalmasak, de eredményre vezethetnek amennyiben a kitartás és az akarat folyamatosan jelen van, nálunk pedig jelen van mindkettő – jelentette ki az egyesület elnöke. – Ezen utak egyik fontos állomása a közös kultúra, a közös történelmi múlt. A párhuzamok felfedezése, az eltérések színessége és a szépsége őseinktől ered. A hűen őrzött értékeink bemutatása pedig gyakorlatilag kötelező. Mindezek nyomán rendeztük meg – és reményeink szerint még hosszú éveken át fogjuk – az Országos Roma–Magyar Művészek Találkozóját.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hozzátette, kormányzati támogatásból, mintegy másfél millió forintból jött létre a program.

A kápolnai Bánrévi Pál kilenc esztendeje egy kisfiú kérésére faragta ki első nagybőgőjét Fotó: Czímer Tamás

Az egész napos kulturális találkozón a nyitótáncot a nagyrédei Virtus Kamara Táncegyüttes adta elő, akiknek a fő feladatuk a Kárpát-medence néphagyományainak ­gyűjtése, bemutatása és megőrzése. Majd a Romano Glaszo cigány folklóregyüttes követte őket, aztán Suha Klára mondott verset. Róla megtudtuk, nyolc hónapos koráig állami gondozott volt, majd 22 évig élt nevelő szüleivel. Az általános iskolában magyartanárnője fedezte fel benne a tehetséget, több megyei és országos versenyen is indult, amelyeken gyakran a legjobb helyezéseket hozta el.

A Kolping ház nagyterme egyébként nem telt meg zsúfolásig, a színpadok előtti székek közt is jócskán akadtak üresek. A szervezők azt mondták, nagyobb vendégseregre számítottak, ám valószínű a szombati munkanap miatt kevesebben tudtak eljönni. A csaknem egy tucat fellépő közöt vécsi, hatvani, tarnazsadányi és kápolnai művészeket is láthatott a publikum. A falon a hatvani festőnő, Kovács Éva képeit tekinthették meg az érdeklődők, a terem hátsó sarkában pedig a gyöngyöstarjáni hagyományőrző csoport népviseletét állították ki. Egy asztalon a félig kész nagybőgőtestet a kápolnai Bánrévi Pál mutatta be.

Érdeklődésünkre ­elmondta, a hangszer készítése mára már hobbija lett, először kilenc éve az egyik rokon kisfiú miatt kezdte el mindenféle szaktudás és eszközök nélkül, kézzel kifaragni az első nagybőgőt.

– Képzelje, azóta ez a kisfiú egy nagyon tehetséges zenész lett, aki zenekarban nagybőgőn játszik! – mesélte büszkén az egyébként maga is zenész, cimbalmon játszó Bánrévi Pál.

Csík Ferenc erre az alkalomra egy verset írt. Ő az az országosan is ismert roma költő, akinek verseskönyve mellett helytörténeti kötete is megjelent már, amelyben szülőfaluja, Tarnazsadány problémáit boncolgatta. Gyakran tart felolvasásokat, hetente jelenik meg egy internetes oldalon verse. Szerényen és visszafogottan válaszolt kérdéseinkre, azt mondta ő csak egy hétköznapi ember, aki szereti a verseket.

– Máig Tarnazsadányban élek feleségemmel, öt gyermekünk van, hét unokánk. Gyermekkorban írtam az első versemet és 1999-ben jelent meg az első verseskötetem. Még két kiadatlan kötetem van, amelyeken immár nyolc éve dolgozom. Erre az alkalomra a Hagyatékom című versem hoztam el. Ha megengedi idézek belőle: „… Cigány angyalok tánca hömpölyög a gomolygó fehér felhők között. Leszakadt ingem rongyát tépi mardossa a szél! Mert ízig-vérig megmaradtam hűséges magyarnak! S a magyarok között cigánynak. S a két identitás tudatommal legyengülve földre borulok, s a szent hazámért utolsó csepp véremig hű maradok. ”

Lakatos Zsolt elmondta, a jövőben szeretnék tovább bővíteni az eseményt, amelyből hagyomány válhatna a városban, emelve a roma–magyar kulturális rendezvények értékét, számát, színvonalát.