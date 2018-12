Megszűnik a piros lámpás negyed Amszterdamban?

Át kell gondolni a piros lámpás negyed létét – jelentette ki Amszterdam első női polgármestere.

A vigalmi negyed a város egyik legrégebbi része, ahol már a XIV. században is űzték az ősi mesterséget, s napjainkban is csaknem négyszáz kirakatban állnak prostituáltak. Idősebb honfitársaink emlékezhetnek azokra az időkre, amikor a nyugati turistautak egyik legkedveltebb célpontja – a bécsi pornómozikon túl – a holland nagyváros eme nevezetessége volt. Igaz, a szolgáltatásokat a szűkös valutakeret miatt kevesen vették igénybe, de a vizuális élmény így is maradandónak bizonyult. Ha megszüntetik, ismét odalesz múltunk egy szeletkéje.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS