Megvan az első koronavírus fertőzött Egerben

Pozitív lett egy védett korosztályba tartozó beteg koronavírustesztje Egerben.

Kérdésünkre a Markhot Ferenc Kórház sajtószóvivője, Szegedi Erzsébet megerősítette az Eger Hírek információját, miszerint pozitív lett egy védett korosztályba tartozó beteg koronavírustesztje. Az intézményben ápolt beteg állapota stabil – számolt be róla Biró Edit politikai kabinetfőnök-helyettes.

Nyitrai Zsolt, Eger országgyűlési képviselője arra kér mindenkit, hogy szigorúan tartsa be az operatív törzs által felállított szabályokat. Hozzátette azt is: rendkívül fontos a kijárási korlátozás szabályainak betartása és a védőfelszerelések helyes használata. Ugyanilyen lényeges azonban az is, hogy mindeni megfelelő forrásból tájékozódjon, erre a koronavirus.gov.hu a legmegfelelőbb.

“Ez a húsvét rendhagyó módon telik majd. Arra kérek mindenkit, hogy ebben az évben változtasson a szokásain és ne menjen kirándulni, ne vegyen részt csoportos rendezvényen. Az, hogy Heves megyében ennyire alacsony a megbetegedések száma annak is köszönhető, hogy a megyeiek, az egriek rendkívül fegyelmezettek.” Nyitrai Zsolt ismét köszönetet mondott az egészségügyben, a rendvédelemben és a közigazgatásban dolgozók mellett mindazoknak, akik ebben a nehéz időszakban is munkájukkal a közösséget szolgálják.