Megyénkbe kevesebb turista érkezett márciusban

Márciusban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 4,1, a belföldi vendégek által eltöltötteké 4,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakának magas bázisához képest. A szezonális és naptárhatást figyelembe véve viszont növekedés volt tapasztalható. A KSH országos összesítése szerint a kereskedelmi szálláshelyek – folyó áron számolt – összes bruttó árbevétele 3,2 százalékkal emelkedett.

Az első negyedévet tekintve a kereskedelmi szálláshelyek országosan 1,2 százalékkal kevesebb, összesen 5,1 millió vendégéjszakát regisztráltak, mind a külföldi, mind pedig a belföldi vendégek elmaradoztak, s romlott a szállodák szobakihasználtsága is. Ellenben a bruttó bevételek több mint hat százalékkal nőttek, s elérték a 92 milliárd forintot.

Heve megyében márciusban 46,7 ezer vendég kevéssel több mint százezer éjszakát töltött el szállodában, panzióban. Mindkét adat csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, a vendégek számában hatszáz fős, éjszakákban közel kétezer darab volt az elmaradás. Főképp a belföldi turizmus csökkent, a külföldiek majdnem ugyanannyi időt töltöttek el a megyében, mint tavaly márciusban.

A március legnagyobb nyertese Szilvásvárad volt, ahol jelentősen nőtt a vendég- és az éjszakaszám is. Egerben a több belföldi vendég nem ellensúlyozta a kieső jelentékeny külföldi forgalmat. Egerszalók forgalma szintén elmaradt tavalyitól, s akárcsak a megyeszékhelyen, a községben is nagyjából másfél ezerrel csökkent az éjszakaszám. Az abszolút vesztesnek Gyöngyös bizonyult, ötszázzal kevesebb vendégről és három és fél ezerrel kevesebb kifizetett éjszakáról szóltak az adatok. Parádon és Mátraszentimrén csekély csökkenésről számoltak be a kereskedelmi szálláshelyek.

Az első negyedévben Heves megyében 263 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 2,7 százalékos csökkenés 2018. január–márciusi időszakához viszonyítva. A Tisza-tavi turisztikai régió a tavalyihoz képest jobb márciust és első negyedévet zárt.