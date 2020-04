Minden este imádkozik az emberiségért a 92 éves bükki füvesember

Szabó György, vagy ahogy mindenki ismeri, a bükki füvesember április 15-én ünnepli a születésnapját, és ahogyan sokan mások ezen a tavaszon, ő is társaság nélkül, otthon fogadja a jókívánságokat. A tapasztalt szakember egyebek mellett a gyógynövényekről, saját emlékeiről és a jelenlegi vírushelyzet hatásairól is beszélt születésnapi interjújában.

– Úgy néz ki, hogy idén én is egyedül ünneplek. Van egy segítségem, aki főz rám, gondolom, hogy ő fog valamit sütni. Meg hát a családom, a kollégáim, a barátaim telefonon biztosan fel fognak köszönteni. De ha eljönnek, akkor is másfél méterről, szájmaszkban beszélünk. Ez most ilyen, el kell fogadni – kezdte a 92. születésnapját ünneplő Szabó György a gyorgytea.hu-nak adott interjújában.

A bükki füvesember elmondta, hogy ha lehetne három kívánsága, akkor mindenek előtt szeretne még évekig sokáig egészségesen élni, de persze nem feledkezett meg a magyar népről sem: – Először is szeretnék jó egészségben élni 100 éves koromig, a másik kívánságom az, hogy a családom is egészséges maradjon. A harmadik kívánságom az egész magyar népnek szól, azt szeretném, ha a magyarok figyelnének magukra, az egészségükre és alkalmaznák azt, amit az ősök tudtak: használják a természetet, hisz a természet mindenre tud orvosságot – fogalmazott.

A gyógynövények jelenlegi felhasználásáról a nagy tekintélyű szakember azt mondta: – Általában az állatok megfigyelésével alakult ki a felhasználási módjuk. Meglepődve hallottam nemrég, hogy a csimpánz úgy 40 féle gyógynövényt ismer csak gyomorbajra és el tudja dönteni, hogy mikor-melyiket kell használja. De a háziállataink közül a kutya és a macska is, ha elrontja a gyomrát, akkor a tarackbúzát eszi meg, amely emésztésjavító hatású. Nekik ezt senki sem tanította, ösztönösen tudják, mi a jó nekik.

Kiemelte, hogy nincs kedvenc gyógynövénye, mert mint mondta, mindegyiket a maga helyén kell használni: – Vannak olyan növények, amelyek nagyon sokat tudnak, de az emberiség nem akarja használni. Ilyen a diólevél is. Kiváló, nagyon sokoldalú, olyan tapasztalataim vannak vele, amelyek már-már hihetetlenek. Egy riporternő nemrég mondta nekem, hogy egy éve fogyasztja a diólevél teát és elmúltak a mellcisztái. Erről a hatásról eddig nem tudtam. Ezért fontos, hogy kapjak visszajelzést kinek-mi-hogyan hatott, hiszen a népgyógyászat is így épült fel: tapasztalati úton – tette hozzá.

Gyuri bácsi elmondása szerint a korábbi években nem is egy olyan esete volt, amikor reménytelennek tűnő helyzetekben is segíteni tudott a gyógynövények felhasználásával: – Talán egy eset, amikor egy néni állt vesedialízis előtt. Ajánlottam neki a zsurló, tejoltó galaj és nyírfalevél keverékéből készült tea fogyasztását. A néni azóta se került dialízisre, és jól működik a veséje – idézte fel a történetet.

Arra a kérdésre, hogy saját maga fedezett-e fel újfajta gyógynövényt, Gyuri bácsi diplomatikus választ adott: – Inkább azt mondanám, tanultam sok olyan fajt, amit a nagymama nem mondott. Például a mezei ürömről vagy a bárányürömről ő nem tudott. Pedig utóbbiról Dr. Csapó azt írja 1908-as füveskönyvében, hogy „az bárányüröm jó veres borban főzve, a kopasz főn hajat növeszt”. Most már elég kopasz vagyok, nekem is ki kellene próbálni. Aztán van olyan is, hogy az embernek teljesen véletlenül bővül a tudása.

A születésnapos szakember a folytatásban arról is beszélt, hogy a természetben járva mindig is otthon érezte magát: – Sosem féltem a természetben, akkor se, ha egyedül sétáltam és muflonnal vagy rókával találkoztam. Pedig itt már vannak farkasok, néha-néha egy medve is lesétál a Bükkbe. A természetben rend van, szabály van – fogalmazott, kiemelve, hogy „csak az ember nem érzi magát a természet részének, kihullott belőle – és erre rá is fizet az emberiség.”

Gyuri bácsinak a koronavírusról kialakulásáról is megvan a véleménye. Szavai szerint az emberiség azért kapta a járványt, mert ma már „nem ér semmit a ne ölj, ne lopj, segíts a felebarátodon parancsolat, mindenki fut a pénz után.” Ezen a vonalon maradva hozzátette, hogy minden este hosszasan imádkozik a családjáért, az emberekért, és mindeközben áldást kér mindenki munkásságára.

Jövőbeli terveiről Gyuri bácsi elmondta: – Szeretnék továbbra is minél több emberen segíteni. Jó lenne a gyógynövénykertemet is befejezni. Aztán azt mondják, aki diófát ültet, az bízik a jövőben, no én pár éve 1000 diófát ültettem, igaz, a levele miatt, de azért szeretnék még a dióültetvényemről jövő dióból zserbót enni.