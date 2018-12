Nehéz, de eredményes évet zárnak méhészeink

Az elmúlt évekhez képest gyengébb szezont zártak idén a megyei méhészek. Különösen az időjárás viselte meg a méhcsaládokat, repceméz szinte egyáltalán nem lett, de idén akác- és napraforgómézből is kevesebbet termeltek.

Sajnos a tavasz ismét kedvezőtlenül alakult a méhészek számára, február végén és márciusban lett igazán hideg. Ilyen körülmények között a méhcsaládok nem gondoznak fiasítást – azaz még nem kezdik el gondozni petéiket, lárváikat amelyekből méhek lesznek –, így március végére már egy hónap lemaradásban voltak a normál évekhez képest.

– A problémát fokozta, hogy áprilisban viszont nagyon meleg volt, emiatt a növények rohamos fejlődésnek tudtak indulni, korán virágzott a repce és az akác is. A méhcsaládok viszont az említett okok miatt ekkor még gyengék voltak, így repceméz gyakorlatilag nem lett, az akác is csak gyenge közepes eredményt hozott, ám a termelt akácméz minősége kitűnő – részletezte lapunknak Bíró Péter. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) megyei szaktanácsadója hozzátette, a napraforgóméz esetében is változó a kép. Vannak méhészetek ahol kiváló eredmény született, ellenben olyanok is ahol nem volt pergethető mennyiségű méz, sőt a méhek is eltűntek.

A szakember az országosan tapasztalt nyári méhpusztulásról is szólt. Mint mondta, a megyei méhészek körülbelül huszonöt százalékát érintette e probléma, a jelenség okait még vizsgálják. Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet a méhek védelmére, ennek eredményeként december 19-től nem lehet használni neonikotinoidos növényvédelmi szereket. Ezzel kapcsolatban a szaktanácsadó elmondta, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal februárban közzétett jelentése szerint ezek az anyagok károsítják a házi, illetve a vadon élő méheket. A beporzás kiemelten fontos az élelmiszer-termelésben, ezért a beporzó rovarok, köztük a méhek védelme amindannyiunk érdeke.

Bíró Péter aláhúzta, bár a méz nagybani eladása nyomott árakon és akadozva zajlik, a piacokon közvetlenül értékesítőknél jól fogy a finomság, nem éreznek bizalmatlanságot a vevők részéről, de nem is lenne indokolt, hiszen a termelői mézek minősége kiváló. Kiemelte, az OMME az Agrárminisztériummal közösen idén ismét megrendezte az Európai Mézes Reggeli programot, amelynek célja a termelői mézfogyasztás népszerűsítése. A program során a méhészek oktatási intézményekbe látogattak, ahol előadást tartottak a gyermekeknek arról, hogyan készül a méz, és a fiatalok különféle mézfajtákat is megízlelhettek, valamint otthonra is vihettek kóstolót. Heves megyében idén novemberben 34 oktatási intézmény 4673 diákja vett részt a programban.

A minisztérium kiemelten támogatja a hazai méz előállítását

Az OMME decemberben tartotta kongresszusát, amelyen Nagy István agrárminiszter elmondta, a tárca 2018-tól kiemelten támogatja a hazai méz előállítását. Jövőre még nagyobb összeg jut majd az élelmiszer-minőséget és a termelési hatékonyságot növelő eszközök vásárlására, a mézek vizsgálatára, a kártevők elleni védekezésre, a környezetterhelési monitoring vizsgálatra és a szakmai továbbképzésekre. Kiemelte, megfontolják az OMME javaslatait és azok megvalósítási lehetőségeit is, mint például az elektronikus növényvédelmi napló bevezetését, a gazdák számára előírt kötelező növényvédelmi tanfolyam indítását, és az egyes növényvédelmi szerek felhasználásának követését.

