Nem hosszabbítják meg a bérleti szerződést, költöznie kell a recski Hórukk Egyesületnek

A Recskért Hórukk Egyesületnek, egyben a Katolikus Karitász tevékenységének helyet adó épületből februárban el kell költözniük a bérlőknek. Az önkormányzat képviselő-testülete úgy gondolja, a létesítmény életveszélyes, nem alkalmas tovább a célra.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen merült fel a Táncsics M. út 3. szám ­alatti, önkormányzati tulajdonban lévő épület sorsa, amelyben három éven át működött a Recskért Hórukk Egyesület, illetve egy ideje a Katolikus Karitász helyi csoportja.

Nagy Sándor, a község polgármestere azzal indokolta a döntést, hogy a közel nyolcvanéves épület életveszélyes, ott sem fűtés, sem vezetékes víz nincs. Mivel nemcsak felnőttek, hanem gyerekek is megfordulnak az ingatlanban, az önkormányzat nem vállalhatja tovább a felelősséget. Hozzátette, annak idején ingyen adták bérbe az ingatlant a szervezetnek, ám az egyéb, felmerülő költségeket nem fizették a helyhatóságnak. Elmondta azt is, nem szeretnék ellehetetleníteni a civilek munkáját, hiszen ezután is – a többi civil szervezethez hasonlóan – ingyen használhatják a helyi művelődési házat rendezvényeikre, közgyűléseik megtartására. Az önkormányzat az adományok tárolására is felajánlott egy épületet.

Vas Imre Zsolt, a Recskért Hórukk Egyesület vezetője portálunk érdeklődésére úgy fogalmazott, őt és a húsz-harminc aktív tagságot is hideg zuhanyként érte a döntés, mivel az elmúlt években sokat tettek azért, hogy rendezett, kulturált környezetben működhessenek a Táncsics út 3. szám alatt.

Társadalmi munkában szépítették a házat és környékét, s barátságos, tiszta helyet varázsoltak a lepukkant ingatlanból. Hetente egy alkalommal itt szervezték meg a rászorulóknak az élelmiszerosztást, itt gyűjtötték a felajánlott ruha- és egyéb adományokat, szerveztek foglalkozásokat. – Igaz, sem víz, sem gáz nincs az épületben, de reménykedtünk, hogy lehet. Erre egy 2017-ben meghirdetett LEADER-es pályázat adott volna lehetőséget, amelyet az önkormányzat közösen nyújtott be az Abasári Egyházközséggel és a Dél-Mátra Közhasznú Egyesülettel mint gesztorral. Erre a támogatói okirat is megérkezett, ám mindig felmerült valami formai kifogás.

valy augusztusban egyeztettünk utoljára, azóta nincs hír a pályázatról. Nagyjából hétmillió forint járt volna a recski önkormányzatnak, ám erről a pénzről, ennek sorsáról azóta sincs hír. Sem az elutasításról, sem a folytatás lehetőségéről nem tudunk – jegyezte meg Vas Imre Zsolt. Ez azért is szomorú, mert idő közben egyeztettünk a lehetséges kivitelezővel is, aki rábólintott a munkára, dacára annak, hogy a költségek, az építőanyagárak jelentősen megdrágultak. Arról biztosítottuk, hogy társadalmi munkában mindent elkövetünk, hogy megvalósuljon a fejlesztés.

A történet itt tart. A Táncsics úti ingatlanban már csomagolnak, bár az egyesület tagjai azzal biztatják önmagukat és a rászorulókat, hogy nem szabad feladni a reményt. Újra kell pályázni, egy másik ingatlant választani. Abban bíznak, hogy az elmúlt években nyújtott karitatív tevékenységre szükség van a településen, s ezt sokan így gondolják. Egy biztos, a művelődési ház adott a folytatáshoz. Ebben az önkormányzat is partner.