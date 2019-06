Nem kell pánikolni, ha méhrajt látunk

Nyáron gyakran hallani a hírekben rossz helyre letelepedett méhcsaládok befogásáról, vagy darázsrajok irtásáról. A közelmúltban Egerben is volt két kirívó eset, éppen ezért jártunk utána, hogy mit kell tenni, ha méh- vagy darázsraj telepedik meg kritikus helyen a környezetünkben.

Több mint harmincezer méh telepedett meg nemrégiben az egri strand egyik platánfáján, ám nagy baj szerencsére nem történt. A fürdő munkatársai elkerítették a területet, értesítették a szakembereket, akik befogták a méheket. Varró Attila, az Agria Speciális Mentőcsoport tagja is részt vett a befogásban. Szerinte a legjobb, amit tehetünk hasonló helyzetben, ha szakembert hívunk.

– A legfontosabb, hogy nem szabad semmilyen módon piszkálni a rossz helyre telepedett méheket, mert ha megzavarjuk őket, megijednek és támadhatnak. A méhek békések, ha nem avatkozunk közbe, akkor nyugodtak maradnak. A legjobb amit tehetünk, hogy értesítjük a katasztrófavédelmet, akik közvetítenek megfelelő szakembereket, vagy méhészt, darázsvadászt hívunk. Semmiképp sem szabad önhatalmúlag eljárni, például rovarirtóval lefújni, vagy seprűvel leverni és összesöpörni a méheket, mert ettől elpusztulnak az állatok, illetve megvadulnak – fejtette ki Varró Attila.

Befogás után karantén várhat a méhekre

Varró Attila elmondta, a szakemberek a darazsakat irtják, a méheket azonban befogják és elszállítják biztos helyre. – A méheket miután befogjuk, általában egy évre karanténba kerülnek, egy külön erre a célra kialakított telephelyre. Ezután méhegészségügyi szakember jóváhagyásával kerülhetnek újabb telephelyre, ahol már termelhetnek. Fontos, hogy a befogás után három napig a méhek tulajdonosa még keresheti az állatokat. Az azonosítás főként akkor lehetséges, ha a királynő meg van jelölve. Ha a méhész tudja bizonyítani, hogy övé a család, visszakerülnek hozzá – fejtette ki Varró Attila.

Több ezer méh pusztult el értelmetlenül

A standon történtekhez hasonló, ám kevésbé pozitív végkimenetelű eset történt néhány napja a Bervában is. Egy utcai tujában telepedett meg egy méhraj, az ott élők értesítettek is Balog Méhészet tulajdonosát, hogy fogja be az állatokat. Balog Csaba a helyszínre ment, és a méhek nagy részét befogta rajládába, ám amikor néhány percre elment a helyszínről, valaki rovarirtóval lefújta a még kint lévő állatokat, és a ládába is befújt. A méhek elpusztultak, és a rajládában lévő műlépet is ki kellett dobni a szennyezés miatt.

– Körülbelül öt percre mentem el vízért a befogáshoz, amikor valaki lefújta az állatokat. Egy gyönyörű, körülbelül huszonötezer méhből álló család pusztult el. Az illető már láthatta, hogy elkezdődött az állatok befogása, ezért különösen értelmetlen, amit tett. Ráadásul nem is volt közvetlenül emberek közelében a raj, a lakóépületektől legalább ötven méterre, és az úttól is mintegy öt méterre volt az adott tuja – ismertette az eset körülményeit a méhész.

Balog Csaba elmondta, a szabadban letelepedett méhcsaládokat két ok miatt fontos befogni, egyrészt az emberek, másrészt pedig a rovarok védelme miatt. Hozzátette, a méhek védettek, ráadásul nagyon sérülékenyek, ezért különösen fontos a megóvásuk.

A darazsaktól már inkább kell tartani

Balog Csaba elmondta, a méhcsaládok populációjának növekedése tavasszal indul, és az időjárástól függően május közepe vagy vége felé csúcsosodik ki. Ha már túl sok a méh a kaptárban, akkor húznak egy raj- vagy váltóbölcsőt, amelyben kifejlődik egy új királynő. Ez a királynő a kaptárban marad, a régi királynő pedig kirepül a méhek körülbelül felével, hogy legyen elég hely a kaptárban. Az új család egy védett, lehetőleg egyetlen nyílással rendelkező helyet keres magának. Ám a kirepülést követően a régi kaptártól nagyjából 150–200 méteres sugarú körön belül megállnak pihenni, rendszerint ilyenkor ijednek meg tőlük az emberek. Hozzátette, ha nem bolygatják őket, a méhek nem bántanak, mivel tudják, hogy csak egyszer szúrhatnak, ezért ezt tényleg csak a legszükségesebb esetben teszik. A darazsaktól már inkább kell tartani, mert azok többször is tudnak szúrni.