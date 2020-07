Nem politikai szándék, hanem egy sajátos időszak felidézése vezérli a káli gyűjtőt

A nemrég Amerikában elhunyt ’56-os menekült hagyatéka tette lehetővé, hogy méltó helyet kapjon a korabeli dokumentumokat és relikviákat bemutató magángyűjtemény.

Aki ide belép, évtizedeket ugrik vissza az időben. Az apró helyiségek ugyanis zsúfolásig tele vannak olyan jellegzetes tárgyakkal, használati eszközökkel és dokumentumokkal, amelyek a rendszerváltás előtti szocialista múltat idézik fel. Méghozzá nagy érdeklődés közepette, miután a jelenlegi helyén és az ország különböző részeiben tartott rendezvényeken több ezer ember látta már eddig is.

Ez a gyűjtemény – mint tulajdonosa, Tóth Béla minden látogatónak elmondja – annak a kornak a relikviáit tartalmazza, amelyben nagyszülei és szülei élték le életük javát. Ezek az egykor a mindennapokhoz kötődő eszközök és jelképek valójában egy-egy kifejező darabjai annak a sokezres kollekciónak, amelyet az utóbbi két évtizedben szedett össze az „átkosnak” nevezett korszakot kutató gyűjtő. Akinek ezzel semmiféle politikai szándéka nincs, csupán a régmúlt sajátos szellemét kívánja felidézni.

Azzal a „magánháztartási sertésvágási engedéllyel” például, amelyet 1955-ben állítottak ki a falubeli Cseplye Sándor részére, hogy disznót ölhessen a portáján. Ez a megsárgult irat egyben igazolás is volt arra, hogy teljesítette az előírt kvótát: „4 kg sertészsírt beadott” az államnak. De van itt olyan jelvény is, ami az orosz Sztahanov nevét viselő munkaverseny élenjáróinak adtak. Feltehetően ezzel és a dicsérő oklevéllel jutalmazták 1950. november 7-én Bolyki Károlyt, aki az egri malom dolgozójaként „a szocializmus építésében végzett kiváló munkájával I. helyezést ért el”.

– Baráti társaságom egyik tagja 1996-ban egy „Világ proletárjai, egyesüljetek!” feliratú vörös zászlóval állított be, mondván félredobva találta valahol. Később ráakadtam egy jókora Lenin-portréra, amit magammal is hoztam. Ezek alapozták meg ezt a kollekciót – mutatja a gyűjtő, aki ezután tudatosan nézte át az egykori tanács- és pártházak, iskolák, gazdasági intézmények lomtárát, padlását. Miután ennek híre ment, mind többen hozták el neki a feleslegessé vált korabeli jelképeket és tárgyakat.

Időközben annyi minden összegyűlt, hogy megoldást kellett találni a tárolásukra, illetve bemutatásukra. Ezért jött kapóra, hogy eladóvá vált a Dózsa utcában álló egykori Novák-féle ház, amelynek hét szobája és a melléképülete ad majd otthont a páratlan értékű gyűjteménynek. Már hozzá is láttak az épület átalakításához, amit a Retroszkóp Múltidéző és Hagyományőrző Kulturális Egyesület tagjai szakemberekkel karöltve végeznek. A munkálatok befejezéséhez még több hét, néhány hónap is szükséges.

A leendő bemutatóhely létrehozásában Tóth Béla egyesületi elnök mellett szerepet vállalt Debrei-Nagy Zoltán vezetőségi tag, dizájner, valamint

dr. Nagy Zoltán, a múltidézés támogatója.

Mint elmondták: tematikus állandó kiállítást terveznek. Az egyik helyiségben régi iskolai, óvodai hangulatot teremtenek, a másikban hagyományos falusi lakószoba kap helyet. Valósághű állapotban – eredeti szobrokkal, zászlókkal, könyvekkel – mutatják be egy nagyhatalmú párttitkár irodáját, de láthatók lesznek itt az úttörő- és a KISZ-élet relikviái éppúgy, mint a Munkásőrségé is. Nem csalódnak azok a látogatók sem, akik a régmúlt használati tárgyai iránt érdeklődnek: ódon stencilgép, ősrégi tévé, magnó, rádió, de még egy működőképes Commodore-számítógép is sorakozik majd a tárolókban.

Érdekes momentum, hogy a múzeum létrejötte az 1956-os történelmi eseményekhez kötődik. A Posta budapesti járműjavítójában dolgozott akkoriban egy autószerelő, akit néhány fiatalember azzal keresett meg, hogy kellene nekik egy hegesztőapparát. Kiderült, azzal vágták le talapzatáról a Sztálin-szobrot. A forradalom bukása után a szerelő is távozni kényszerült: egészen Amerikáig futott, ahol a közelmúltban halt meg. Hagyatékának egy részét – dr. Nagy Zoltán jóvoltából és közreműködésével – a múzeum kialakítására fordíthatták. Az elmenekült rokon emlékére is, aki a saját bőrén érezhette, hogy milyen volt abban a korban élni…