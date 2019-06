Nem tűrik a belvárosi lakók a szidalmakat s a zajt

A Katona téren élők személyesen keresték fel szerkesztőségünket, s elmondták, nem az a céljuk, hogy megszűnjenek a hétvégi zenés rendezvények. Azt szeretnék, hogy azok normális mederben folyjanak.

Portálunkon korábban Újra fellángolt a vita a lakók és a szórakozni vágyók között Eger belvárosában címmel jelent meg írásunk, amelyben az egri belvárosban kibontakozott vitáról számoltunk be. Ezúttal két vendéglátóhely, a Zöld Pecsét Borbár és az Uránia Mozi Rendezvényközpont, illetve a környéken élő, nyugalmat kérő lakók között alakult ki konfliktus.

Megírtuk, jegyzői végzés született az ügyben, amely a két helyet arra kötelezi, hogy a lakók nyugalmát szem előtt tartva korlátozzák rendezvényeik hangerejét a hétvégeken. Berényi Tamás, az Uránia ügyvezető igazgatója elmondta, a jogi procedúra lezárulásáig konstruktívan együttműködnek a hatóságokkal. A lakók nyugalma érdekében pedig igyekeznek mérsékelni a hangerőt, szükség esetén szűkítik a nyitvatartási időt.

Nos, a cikkünk megjelenését követő hétvégén mindkét helyen megtartották a beígért programokat. A környéken élők pedig semmilyen változást nem tapasztaltak. A napokban többen is személyesen keresték fel szerkesztőségünket, hogy elmondják, a birtokvédelmi eljárás megindítása miatt kaptak már hideget-meleget. Mielőtt pedig Eger város jegyzőjéhez fordultak volna, tényleg mindent megtettek, hogy békés keretek között rendezzék ezt a problémát, ám erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. Hangsúlyozták, nem az a céljuk, hogy megszűnjenek a hétvégi zenés rendezvények, hanem hogy azok normális mederben folyjanak, s a környéken élők tudjanak pihenni.

Dr. Miliosz Nikolett úgy fogalmazott: az a furcsa helyzet állt elő, hogy az itt élőket valamiféle közellenségként tüntetik fel. A két említett hely közösségi oldalán megjelent közlemények a rajongótábort olyannyira feltüzelték, hogy az eset körülményeinek ismerete nélkül is gyalázkodó, nyomdafestéket nem tűrő kommentek érkeztek. Finoman szólva, melegebb éghajlatra küldték az éjszakai órákban pihenni kívánó lakókat.

A portálunkhoz forduló polgárok szerint ők hónapok óta szerettek volna békés kompromisszumra jutni az üzemeltetőkkel, ám nem jártak sikerrel. A tulajdonos önkormányzat vezetésének címzett levélben foglalták össze észrevételeiket, segítséget remélve, ám nem érkezett válasz. Ezután újra megkísérelték a békés egyeztetést, de mindhiába. Mindezek után fordultak Eger város jegyzőjéhez. A lakók arra törekedtek, és ezt teszik ezután is, hogy normális párbeszéddel alakítsák ki a közös szabályokat, s a jövőben megférjen a szórakozás mellett a pihenés is. Egy másik lakó azt tette szóvá, hogy se szeri, se száma a rendőrségi bejelentéseknek. Ő maga is több alkalommal próbált meg segítséget kérni, ám a rendőrségi fellépés csupán ideig-óráig jelent visszatartó erőt.

Az üzemeltetők azt ígérték, újabb hangszigeteléssel, biztonsági személyzettel, akár a nyitvatartás szűkítésével is próbálkoznak. Ezekből az elmúlt hétvégén a lakók sajnos nem tapasztalak semmit. A nyári meleg beköszöntével éjszakánként szeretnének néha nyitott ablaknál pihenni, ám jelenleg ez kizárt. Az ügyhöz hozzászólók némelyike szerint az itt élők költözzenek el a belvárosból, ha nem viselik el ezt a kényelmetlenséget. A környező házakban élők viszont úgy gondolják, mindennek van határa.

A szerkesztőségünket megkereső lakók a jövőben kézzelfogható megoldást szeretnének. Értelmes, konstruktív párbeszédet. Ha a jogi procedúra megkezdődik, azon is ott lesznek. Ám szerencsésebb lenne szakszerűen ellenőrizni, hogy milyen hangszigetelő berendezések vannak az épületekben. Ha ezek kevésnek bizonyulnak, akkor viszont szakember közreműködését kell kérni az átalakításokhoz, melyek azt szolgálják, hogy a hangtompító eszközök segítsenek a rendezvények hangerejét a falakon belül tartani. A lakók véleménye szerint ez a kérés nem számít túlzónak, főleg, ha egy szórakozóhely lakókörnyezetben van. Nem háborút, hanem üdvözítő megoldást szeretnének – összegezte véleményüket dr. Miliosz Nikolett.

A környéken élők fent kifejtett álláspontját eljuttattuk Berényi Tamásnak is, aki érdeklődésünkre elmondta, eddig is nyitottak voltak a párbeszédre és a konstruktív megoldások keresésére, ezután is azok lesznek.