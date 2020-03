Nőnapi visszatekintő: idézze fel az egri lányok, asszonyok ezer arcát

Március 8. a nemzetközi nőnap, a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, ennek apropóján készítettünk olvasóinknak egy múltidézőt a 20. század egri asszonyairól.

A Fortapan adatbázisát segítésül hívva, készítettünk olvasóinknak egy hangulatos visszatekintőt a múlt század egri lányairól, asszonyairól. A fényképek remekül dokumentálják, hogy mennyifélék voltak az akkori nők, és természetesen azok is, akiket ma is ünneplünk. Összeállításunkkal kívánunk ezúton is minden kedves hölgy olvasónknak boldog nőnapot.

Fotók: Fortepan