Nyitrai Zsolt: A vírus továbbra is köztünk van!

Hazánk a járvány első hullámával szemben jól védekezett, de fontos, hogy továbbra is járványügyi készültségben maradjunk.

Heves megyében jelenleg 6 fő aktív koronavírus-fertőzött beteget tartanak számon, közülük 3 fő tünetmentes, 3 fő pedig enyhe tüneteket mutat, kórházi ellátást ugyanakkor egyikük sem igényel. Egerben 2 fertőzöttet regisztráltak, akik jelenleg otthoni karanténban vannak – tájékoztatta portálunkat szerdán Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízott.

A régiónkban, Mezőkövesden megjelent gócpontban a 21 ismert beteg mellett további kontakt kutatások zajlanak.

Nyitrai Zsolt közlése szerint az egri Markhot Ferenc Kórházban a fekvőbeteg-ellátás férőhelyei fokozatosan bővülnek, a járóbetegek-ellátása során továbbra is fontos az előzetes időpont egyeztetés.

A vírus továbbra is köztünk van. A járvány intenzitásának alacsony szinten tartásában kiemelt fontosságú az egyéni fegyelem, az óvintézkedések, magatartási szabályok fegyelmezett betartása.

– Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató emberek menjenek munkába, közösségbe.

– Viseljünk az orrot is eltakaró maszkot, vagy egyéb orrot, szájat eltakaró ruhadarabot a mások által is látogatott belső terekben, mint például a hivatali ügyintézés, egészségügyi ellátás során, illetve arra várakozva, tömegközlekedés igénybevételekor, vásárlás során.

– Mossunk kezet gyakran és használjunk kézfertőtlenítőt!

– Lehetőség szerint kerüljük a zsúfolt helyeket és különösen zárt térben, tartsuk be a minimum 1,5 m-es távolságot másoktól.

– Fordítsunk figyelmet a köhögési, tüsszentési etikettre. Használjunk eldobható zsebkendőt, használat után dobjuk el, majd mossuk meg és fertőtlenítsük kezünket. Ha nincs módunk zsebkendőt használni, ne a tenyerünkbe köhögjünk, tüsszentsünk, hanem a könyökhajlatunkba.

– Szellőztessünk gyakran.

Vigyázzunk az idősekre, a családtagjainkra és magunkra egyaránt! A kormányhivatalok az ügyfeleiktől továbbra is türelmet, megértést, valamint az egészségük védelmében hozott biztonsági előírások betartását kérik.

Ne feledjük, itthon biztonságos: ezt a nyaralás tervezésekor is vegyük fontolóra!