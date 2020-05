Nyitrai Zsolt: Az emberek bizalma segíti a járvány elleni küzdelmet

A koronavírus-járvány elleni küzdelemről, a kormány gyors és határozott döntéseiről, a polgárok fegyelmezettségéről, illetve a gazdaság újraépítésének részleteiről beszélt egyebek mellett Nyitrai Zsolt a Trend FM rádió A Nap Vendége című műsorában.

Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott riporteri kérdésre elmondta: a kormány példátlan helyzettel találta szembe magát, de határozott választ adott a kihívásokra. A veszélyhelyzet és a kijárási korlátozások bevezetésével a legfőbb cél az volt, hogy ellaposítsa a járványgörbét, miközben az egészségügy felkészül arra, hogy az infrastruktúrája és a szakemberek megbirkózzanak az esetleges tömeges megbetegedésekkel. Ez a nagyfokú figyelem és felelősség tette lehetővé, hogy elkerüljük az Olaszországban látott dermesztő és tragikus jeleneteket – számolt be róla az országgyűlési képviselő hivatalos weboldala.

Nyitrai Zsolt utal rá, hogy míg Magyarország Kormánya a vírus megjelenése után 7 nappal kihirdette a veszélyhelyzetet, addig Németország 45, Franciaország pedig 55 napot várt ezzel a lépéssel. Hazánk 12 napot várt az iskolák bezárásával, Franciaország 54, Németország pedig 55 napot. A szórakozóhelyet is negyven nappal előbb csuktuk be, mint az említett két ország.

– Az intézkedések lelassították a járvány terjedését, az egészségügy felkészült a legrosszabb forgatókönyvre, miközben mi a legjobbakat reméltük. Nagyon fontos volt, hogy a polgárok megértették, a helyzet súlyos, fegyelmezetten betartották a szabályokat, ezért köszönetünket fejezzük ki! – tette hozzá.

Sokan vetették a kormány szemére, hogy visszaél a rendkívüli felhatalmazással, ám az ellenzék és Brüsszel ismét csak riogatott a diktatúrával, valójában a gyors döntéshozatal volt a cél a rendkívüli helyzetben, hiszen egy törvény átfutása az Országgyűlésben 2-3 hét, erre pedig nem volt idő. Mindeközben a törvényhozás többször ülésezett, mint annak előtte, Orbán Viktor pedig, ahogy meg is ígérte, hamarosan visszaadja az Országgyűlésnek jogosítványait – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt.

– A járvány első szakasza véget ért – de ne felejtsük el, hogy nincs vége! Könnyítettünk a korlátozásokon, aminek örültek az emberek, de továbbra is óvatosnak kell lennünk. A vidéki enyhítések nagyjából két héttel előzték meg a budapesti intézkedések, hiszen a főváros a gócpont – mondta.

Az újrakezdés érdekében a kormány Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki öt fő pontban foglalva össze a tennivalókat azzal a céllal, hogy ugyanannyi munkahelyet teremtsünk, mint amennyit elvesztettünk a járvány miatt.

Ennek lényege: Magyarország Kormánya 3 hónapra átvállalja a kieső munkabér 70 százalékát, 3 hónapra átvállalja a kutatási, fejlesztési és innovációs munkakörben dolgozó diplomások bérének 40 százalékát, a magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások 1 főtől 250 főig pályázhatnak hatékonyságnövelő támogatásokra, amennyiben megtartják a munkavállalóik legalább 90 százalékát. 1-10 fő között 1 millió forintot, 11-50 fő között 750 ezer forintot, míg 51-250 fő között 500 ezer forintot kaphatnak munkavállalónként. Továbbá, magyar vállalkozások 0,1 százalékos kamatozású kedvezményes hitelt vehetnek fel 9 havi bérköltségükre, végül a kormány tőkeprogramot indít a magyar vállalkozások védelmére az ellenséges felvásárlásokkal szemben.

A hiteltörlesztési moratórium év végéig, (ha kell, tovább) segít a családokon, adócsökkentéssel védjük meg a munkahelyeket, bértámogatást folyósítanak az érintetteknek: erre már 7200 vállalkozás pályázott, s a támogatás 95 ezer munkahelyet mentett meg.

Az interjúban Nyitrai Zsolt kiemelte, a nyugdíjasoknak négy részletben visszaadott 13. havi nyugdíj jól jelzi, mi a különbség balliberális kormányok, és a Fidesz-KDNP kormánya között. – Míg a válságos időkben az előzőek megszorításokat hajtottak végre, és elvették a 13. havi juttatást, addig most plusz támogatást adunk az idősöknek – hangsúlyozta.

Egy kérdésre válaszolva a miniszterelnöki megbízott kifejtette: sikerült elérni, hogy a cukorbetegek a vércukormérő tesztcsíkokat E-recept útján is megkaphassák, de a Telemedicina beindítása, miszerint előbb telefonon kommunikáljunk a háziorvossal, mielőtt személyesen bemegyünk a rendelőbe, olyannyira bevált, hogy a tervek szerint a járvány után is alkalmazható lesz a módszer.

A honatya szerint a siker egyik kulcsa az együttműködés és a tájékoztatást volt.

Heves megyéről szólva Nyitrai Zsolt elmondta, hogy a 17 fertőzött személyből csak 11-en laktak a járvány idején a megyében. A térség gazdasága, a turizmussal, vendéglátással, borászattal foglakozó vállalkozásokat nagyon súlyosan érintette a járvány, ám a belföldi turizmus erősödésével és támogatással komoly reményeink vannak a kilábalásra.

Szó esett a beszélgetés során arról is, hogy a járvány után mennyiben változnak meg mindennapjaink. Ennek kapcsán a miniszterelnöki megbízott arról beszélt, hogy a távmunka és a távoktatás biztosan nagyobb szerepet kapnak majd, megtanultuk azt is, hogy nem kell minden találkozóra személyesen elutazni, a brüsszeli, de még a térségben most meghonosított polgármesteri videótanácskozásokkal is sok időt, benzint, illetve kerozint megspórolhatunk. Ugyanakkor biztos, hogy kevesebbet utazunk majd külföldre, és erősödik majd a belföldi turizmus, a kedvező környezetvédelmi hatásairól nem is beszélve.