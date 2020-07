Nyitrai Zsolt: Továbbra is indokolt a készültség

Magyarország a járvány első hullámával szemben sikeresen védekezett az emberek szabálykövetésének és fegyelmezettségének köszönhetően. Jelenleg járványügyi készültségben vagyunk, mert a járványnak nincs vége, a fertőzés még szigetszerűen felütheti a fejét.

Heves megyében az elmúlt időszakban változatlan a koronavírusos megbetegedések száma, így továbbra is hat igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, akik mindannyian – enyhe tünetekkel – házikaranténban vannak, így a két egri beteg is – közölte pénteken Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízott.

Tájékoztatása szerint az egri Markhot Ferenc Kórházban a fekvőbeteg-ellátás férőhelyei tovább bővülnek. Az újraindult járóbetegek-szakellátás igénybevételéhez továbbra is szükséges az előzetes időpont egyeztetés, elsősorban a felesleges várakozás megelőzése, a váróhelyiségben a tömeg elkerülése, valamint a szigorú betegfogadási rend fenntartása miatt. A múlt heti egri koronavírus fertőzöttek fegyelmezett magatartásának köszönhetően nem alakult ki góc.

Annak ellenére, hogy Magyarországon az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, és Európa egyik legbiztonságosabb országa a járvány szempontjából, a vírus továbbra is köztünk van. Azért, hogy a járvány intenzitását továbbra is alacsony szinten tudjuk tartani, kiemelten fontos az egyéni fegyelem, az óvintézkedések és a magatartási szabályok betartása.

Ezért:

– kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató emberek menjenek munkába, közösségbe;viseljünk maszkot – az orrot is eltakaró módon – a mások által is látogatott belső terekben, a hivatali ügyintézés, egészségügyi ellátás során, illetve tömegközlekedés igénybevételekor, valamint vásárlás során;- mossunk gyakran szappannal kezet és használjunk kézfertőtlenítőt;

– lehetőleg kerüljük el a zsúfolt helyeket, különösen zárt térben tartsuk be a minimum másfél méteres távolságot másoktól;

– kerüljük a fizikai kontaktust másokkal;

– fordítsunk figyelmet a köhögési, tüsszentési etikettre.

A kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, a dolgozók és a magunk érdekében továbbra is csak annyian tartózkodhatnak egyszerre az ügyféltérben, amely biztosítja az előírt szociális távolság megtartását.

Az ügyintézés esetén éljenek az időpontfoglalás lehetőségével a 1818-as ingyenes szám hívásával, vagy ha ügyfélkapuval rendelkeznek, használják az alábbi linket: https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes.

– Mint ismert, a kormány döntése alapján, mindannyiunk védelme érdekében augusztus 20-án országszerte elmaradnak a nagy tömeget vonzó rendezvények és tűzijátékok. Megértve sokak csalódottságát hangsúlyoznunk kell, hogy a szakmai szempontok szerint meghozott döntés az ország lakosainak érdekében született, ahogyan járványügyi biztonságunkat szolgálják a bizonyos országok kapcsán bevezetett beutazási korlátozások is, ezzel is csökkentve a külföldről történő vírus behurcolásának veszélyét – olvasható a tájékoztatásban.