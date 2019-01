Nyugodt szilveszter volt a rendőröknek és a tűzoltóknak is Heves megyében

Ahogy annak lennie kellett, nagy bulival búcsúztatták 2018-at szűkebb hazánkban. Örömteli, hogy az év utolsó napján békésen szórakoztak az emberek, sem a tűzoltóknak, sem a rendőröknek nem kellett kirívó esetben intézkedniük.

Egyesek már kora délelőtt megkezdték a hangolódást az év utolsó napján, mások türelmesebbek voltak, és csak az utolsó órákban vetették bele magukat az éjszakába. Ami persze másnap hajnalig, esetenként reggelig nyúlt. A cél mindkét esetben ugyanaz volt: egy féktelen bulival búcsúztatni az óévet. A megye több pontján is előre szervezett programokkal várták az embereket, de aki inkább a spontán szórakozást választotta, az is talált magának való lehetőséget.

Egerben szokás szerint zsúfolásig megtelt a Dobó tér, ahol koncertek és lézershow gondoskodott a szórakozásról. Bár az éjszaka alapvetően nyugodtan telt a megyeszékhelyen, a Markhot Ferenc kórház sürgősségi osztályára így is hat túl mámoros fiatalt szállítottak be. Igaz, rendkívüli beavatkozás egyik esetben sem volt szükséges, másnap reggel mindnyájan hazamehettek. Az egri kórház sajtóreferense, Szegedi Erzsébet arról is tájékoztatott, hogy gyermek az első napon nem született az új évben.

Megyénk első gyermeke a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban jött a világra az új évben, és a Naira Vilma keresztnevet kapta. A kórház sajtóreferense, T. Bokros Mária közölte, hogy a gyöngyösoroszi kislány délelőtt háromnegyed tízkor született 3050 grammal és 54 centivel. Elmondta, hogy a kórháznak felettébb nyugodt éjszakája volt, alkoholos befolyásoltság miatt senkit nem kellett ellátni a sürgősségin. A hatvani Albert Schweitzer kórházban már több volt a teendő, Zelnik Krisztina sajtófelelős közlése szerint hajnalban hat ittas fiatalt láttak el, rendkívüli beavatkozás azonban egyiküknél sem volt indokolt. A hatvani kórház első bébije 3400 grammal és 55 centivel született, 12 óra után hat perccel. Az István névre keresztelt kisfiú császármetszéssel érkezett, és születését Al Ghaoui Nadim doktor segítette.

Ami a katasztrófavédelem és a rendőrség mérlegét illeti, kritikus esetben nem kellett intézkedni sem szilveszter délelőttjén, sem hajnalban.

Reggel egy lakóház szőnyege gyulladt ki, de a tulajdonos a tűzoltók érkezése előtt megfékezte a lángokat. Tarnaörsön fűrészporos kályha kapott lángra, amit azonban a jászárokszállási és hevesi tűzoltók gyorsan eloltottak. A legnehezebb dolga Mátrafüreden volt a katasztrófavédelemnek, ott ugyanis két gyermek beszorult egy üdülő liftjébe. A kiérkező tűzoltók végül feszítővágóval mentették ki a bajba jutott fiatalokat.

A rendőröknek is nyugodtan telt az év utolsó napja, jóllehet három embert bűncselekmény gyanúja miatt, további kettőt pedig az ellene kibocsátott körözés után elfogtak, egy ittas járművezetővel szemben pedig intézkedtek.

