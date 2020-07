Oklevéllel ismerték el az önkéntes polgárőrök munkáját Kerecsenden

Szombat délután tartotta családias hangulatú éves találkozóját a Kerecsendi Polgárőr Egyesület tagsága és családtagjaik.

A három éve tevékenykedő szervezet élén ez év elején történt váltás. Akkor Kőrösi Csabát bízták meg a több mint húsz tagú egyesület vezetésével. A találkozón ő köszöntötte a jelenlevőket, majd Sári László, a község polgármestere mondott köszönetet az önkéntesek áldozatkészségéért, akik segítenek a falu közbiztonságának javításában, a békés hétköznapok fenntartásában, az ünnepek, rendezvények biztosításában. Kiemelte a családtagok támogatását, amely nélkül aligha lehetne hatékonyan végezni ezt a közösségi munkát.

Ezt követően Szucsik János, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettese, járási koordinátora méltatta a szervezet tevékenységét, s ígéretet tett, hogy a maga részéről mindent megtesz, hogy a továbbiakban is megfelelő körülmények között munkálkodhassanak a tagok. Kiemelkedő tevékenységükért elismerő oklevelet adott át Sebestyén Lászlónak, Csalánosi Istvánnak és Prokaj Milánnak.

Kőrösi Csaba a hivatalos ünnepség végén jelentette be, hogy elkészültek azok a jó minőségű egyenpólók is, amiknek köszönhetően egységesebbé válik a helyi polgárőrök megjelenése. Lapunk érdeklődésére elmondta, a járvány ideje alatt is igyekeztek helyt állni, s a veszélyhelyzet elmúltával az idősebbek is újra szolgálatba álltak, s részt vesznek a járőrözésben, s egyéb teendőkben.

A továbbiakban jó hangulatú családi összejövetellel, baráti beszélgetéssel folytatódott a a program.