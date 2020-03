Online kóstolókat szerveznek, és bíznak a jövőben az Egri borvidék termelői

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben is igyekeznek a vevők kedvében járni az új ­értékesítési utakat kereső borászok.

A koronavírus miatti veszélyhelyzet az éttermeken túl a borászok életét is megnehezíti. Azzal kapcsolatban, hogy nekik milyen megpróbáltatásokkal kell szembenézniük, Lőrincz György egri borász osztotta meg lapunkkal tapasztalatait.

– Az éttermek és a borszaküzletek nagy része is bezárt, ezekben pedig nagyon sok bort értékesítettünk. Nekünk viszonylag kevés termékünk volt a szupermarketek polcain, így erősen visszaesett a forgalom. A kintlévőségek is nagyok. Szeretnénk túlélni, és megtartani minden egyes dolgozónkat. Meglátjuk, meddig tudunk jutni e célokban. Azonban az idénymunkásokat így se tudjuk foglalkoztatni, pedig nagyon sok teendő van a szőlőben így a tavasz beköszöntével. Sajnáljuk, mert szívesen segítettünk volna nekik is, de olyan nehéz a jelenlegi helyzet, hogy az elmondhatatlan. Reméljük, a létszámot nem kell tovább csökkenteni és történik valamilyen pozitív változás, és sikerül megélni ezt a helyzetet. Várunk és imádkozunk – fogalmazott a borász.

A Gál Tibor, a Fúzió ügyvezetője a Heol kérdésére elmondta, a koronavírus következtében kialakult helyzet miatt a hónap közepén bizonytalan időre bezárták az egri borbár kapuit is. A vevőik a webshopos vásárlás mellé díjmentesen rendelhetnek úgynevezett online borkóstolót, amelyet ő tart meg egyeztetett időpontokban. Ezenkívül ingyen kiszállítást biztosítanak annak, aki online rendeli meg a palackjaikat. Az egriek számára vagy kiviszik a kívánt bort, vagy átvehetik megbeszélt időpontban a Gál Tibor Fúzióban.

Elmondta azt is, hogy rendszeresen fertőtlenítenek, és kesztyűben dolgoznak a csomagok összeállításakor, és az átadást is úgy oldják meg, hogy lehetőleg ne legyen kontaktus. Mobil terminállal dolgoznak, így kártyával is lehet fizetni. A napokban Zalában lett volna egy borkóstolóval egybekötött vacsorájuk, amit azonban az online világban, videótelefonálással, okostévére vetítéssel, otthonról intéztek, nyilatkozta a fiatal szakember.

A Pannon Bormíves Céh nyílt levele

„Szeretetet, szolidaritást, hitet próbáló időket élünk. Olyan dolgok történnek meg velünk, amelyek eddigi tudásunk alapján elképzelhetetlenek voltak. Bezártak közösségi tereink, iskoláink, éttermeink és munkahelyeink. Munka és jövedelem nélkül marad sok százezer honfitársunk és sok millió embertársunk. Megbecsülni sem tudjuk, meddig tartanak ezek az idők. Ahhoz, hogy megmaradjunk, vigyáznunk kell egymásra, családtagjainkra, barátainkra, idegenekre és magunkra egyaránt. Végeznünk kell a dolgunkat, művelnünk szőlőinket, megóvni borainkat, nevelnünk gyermekeinket. Biztosak vagyunk, hogy a szeretet erejével túlélhetjük az embert próbáló időket, és ha talán szegényebben is, de jobb emberekként kerülhetünk ki belőlük” – írják a borászok.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Lénárt Márton