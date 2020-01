Ónos eső: Sirokban és Szilvásváradon is küzdenek a jéggel

Szilvásváradon a szemétszállítás maradt el a rendkívüli időjárás okozta problémák miatt.

Sirokban Tuza Gábor polgármester hajnalban fél négykor észlelte, hogy ónos eső szitál az utakra. Minden közmunkást berendelt fél ötre és megkezdték a síkosság mentesítést. A forgalmasabb helyeken, – üzletek, orvosi rendelő, iskola , óvoda előtt – a reggeli órákra járhatóvá tették a szakaszokat, azonban a meredekebb utcaszakaszokon itt is fokozott óvatosságra intenek. Jelenleg is minden hadra fogható ember dolgozik, az utakon, járdákon. Reggel egy bokatöréses sérülés is történt. A mentők a kórházba szállították a pórul járt embert.

Szilvásváradon a Pevik Kft. értesíti a lakosságot, hogy a rendkívüli időjárás okozta problémák miatt a szemétszállítás a mai napon elmarad, a mai nap helyett a szombati napon (2020. január 11.) kerül sor a hulladékgyűjtő edényzetek (kommunális és szelektív) ürítésére.