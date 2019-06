Otthonokat, udvarokat öntött el a vasárnapi árvíz megyénkben (fotók)

Még napokig tarthat a kárfelszámolás a vasárnapi villámárvíz által sújtott területen. Megkérdeztük, hogy boldogulnak a települések károsultjai.

Megyénk számos településén okozott komoly károkat a vasárnapi heves esőzés. Rengeteg pincéből, melléképületből kellett szivattyúzni a vizet, de olyan falu is akadt, ahol ideiglenesen több helybelinek el kellett hagynia az otthonát a villámárvíz miatt. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint tizenhét településén okozott károkat a heves esőzés, a legsúlyosabban Egerszólát, Sirok, Bükkszék és Novaj községeket érintette az özönvíz. Közel száz segítségkérő bejelentés érkezett a megyei műveletirányítási központba, a károk felszámolása még tart.

Egerszóláton volt, ahol egy méteres víz hömpölygött, négy épületből kilenc embert ki is kellett menekíteni a faluban. Verebélyi György településvezető portálunknak elmondta, már vasárnap délelőtt elkezdték a védekezést, ezerkétszáz homokzsákot osztottak szét a helységben. Szavai szerint a legsúlyosabban a Mester utcai ingatlanokat, kerteket öntötte el a víz, húsz éve nem volt ilyen súlyos a helyzet a faluban. A hivatalt is elöntötte az áradat, az épületben legalább egy hétig nem tudják majd használni az informatikai eszközöket, és természetesen fertőtlenítő takarításra, festésre is szükség lesz. A falu közepére már hoztak egy konténert, amelybe a helyiek tönkrement bútoraikat pakolhatják. Délután osztani kezdték a lakások fertőtlenítéséhez szükséges szereket is, minden portát végigjárnak, hogy felmérjék a károkat.

Szóláton a Mester utcában megtapasztalhattuk, rengeteg udvart, melléképületet, garázst is elöntött a víz. Sőt, több lakásba pedig betört, vízzel és iszappal árasztva el azokat. Az egyik ilyen épületben lakó idős asszony elmondta, tegnap óta takarítanak, a szobákból lapátolni kellett ki az iszapot, a konyhaszekrényekbe, a hűtőbe is betört az áradat. Az ólban hatvan csirkéjük is megfulladt. Tegnap a segítőknek az ablakon kellett bemászniuk a lakásba, hogy az ajtón ne tóduljon be még több víz, de még így is minden helyiséget elárasztott.

Egerszalókon garázsokat, melléképületeket öntött el a víz, este tízig szivattyúztak a településen – mondta el Varga István. A polgármester hozzátette, lakásokba nem tört be az áradat, de udvarok, kertek tönkrementek. Mint mondta, azon lesznek, hogy átvizsgálják a csapadékvíz elvezetést a faluban, és mielőbb kijavítsák a hibáit.

Bükkszéken a falut keresztülszelő Széki patak nem tudta elvezetni a környező dombokról lefolyt csapadékvizet és kiöntött, elárasztotta a helység központját több focipálya nagyságú területen. – A víz befolyt házakba, pincékbe, garázsokba. A település önkéntes tűzoltói és a lakosság is aktívan vett részt a védekezésben, ahol szükséges volt homokzsákokból építettek gátat, valamint a felgyülemlett vizet nagyteljesítményű szivattyúkkal távolították el – közölte portálunkkal Zagyva Ferencné. A településvezető elmondta, a falu központjában volt a legkritikusabb a helyzet, ott combközépig ért a víz. Szerencsére nem volt szükség arra, hogy kiürítsék az érintett ingatlanokat. Hétfőn már a kárelhárítást, fertőtlenítést végezték.

A heves esőzéssel érkező vihar Füzesabony térségében is gondot okozott, több helyen is villámárvíz alakult ki – számolt be Nagy Csaba katasztrófavédelmi szóvivő. A füzesabonyi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói, a füzesabonyi és a mezőtárkányi önkéntes lánglovagok folyamatosan figyelték a Laskó és az Eger patak állapotát, közel tíz helyen kellett beavatkozniuk. A mentési és kárfelszámolási munkálatok során a házakban, pincékben, garázsokban felgyülemlett vizet távolítottak el szivattyúkkal, továbbá homokzsákokkal védték meg a víz által veszélyeztetett házakat. A vihar emberi életet nem veszélyeztetett.

Van, ahol még most is védekeznek A zivatarzóna elérte Sirokot és térségét is, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esővíz hatására kilépett medréből a Szabás és a Tarna patak, utakat és lakóingatlanokat öntött el, a víz befolyt az iskolába és a polgármesteri hivatalba is. – Vasárnap nagyjából 140 milliméter eső esett nálunk, ami sajnos rengeteg hordalékot magával hozott – mondta Tuza Gábor. A polgármester kitért arra is, hogy négy ingatlan lakóterébe tört be a víz, ezen kívül több ház pincéjéből is szivattyúzni kellett. Hozzátette, a Szabás patak környékén félő volt, hogy eltörik egy gázcső, de azt sikerült kiszabadítani a törmelék alól, viszont a biztonság érdekében lezárták. Mostanra már elkezdték a takarítást, fertőtlenítenek.

Szajla polgármestere még nem tudott hasonlókról beszámolni, hiszen ott még mindig védekeznek a Tarna áradása miatt. Vincze Imréné elmondta, homokzsákoznak, a takarítás, kárfelmérés csak az apadás után következhet.