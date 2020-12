Panaszkodnak az egriek: évek óta nem működik a világítás a sétálón

Lassan két éve nem működik a város sétálóutcájának jó részén a közvilágítás. A lakók és üzlettulajdonosok szerint ez éjszaka nagyon balesetveszélyes.

November közepén az egri önkormányzat városüzemeltetési irodája azt a tájékoztatást adta, hogy a végleges megoldás jövő tavasszal várható a következő költségvetés terhére. Ideiglenesen viszont tavaly is megoldották az adventi utcai világítást a Széchenyi 8. és 18. között, s mostanra is ezt ígérte a városüzemeltetés. Olvasónk jelzése szerint azonban most ez nem történt meg, idén már a díszkivilágítás sem segít azoknak, akik a sötétben indulnak haza a környéken.

Lapunk információi szerint Mirkóczki Ádám polgármester vetette el az ideiglenes megoldást, mivel az közel egymillió forintba kerülne. Megkérdeztük erről a városvezetőt is, sajtóreferense későbbre ígért választ.

A hibát egyébként egy földben futó elektromos kábel okozza, aminek a teljes cseréje lenne szükséges. Ez a Széchenyi utca már említett szakaszán a díszburkolat bontásával, árokásással, új kábel fektetésével, s a közvilágítási eszközök bekötésével járna, a költsége több mint 12 millió forint. A városüzemeltetés korábban a járvánnyal indokolta azt, hogy nem valósult még meg a földkábel cseréje.

– Év elején már kábelt lehetett volna fektetni, de jött a pandémia. Szükség volt az önkormányzat költségvetésének átformálására, ami azt eredményezte, hogy most nem áll rendelkezésre fedezet a végleges megoldásra – írták.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk