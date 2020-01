Példát szeretne mutatni Heves új Tündérszépe, Annamária

Kohánszky Annamária képviseli Heves megyét a Tündérszépek országos fordulójában.

A mátrafüredi származású, jelenleg a gyöngyösi campuson tanuló 22 éves szépség az előző Tündérszép visszalépése okán képviselheti szűkebb hazánkat az országos szépségversenyen.

– Váratlanul ért, hogy továbbjutottam a versenyen, nagy megmérettetésen mentem ugyanis keresztül az utóbbi időben – nyilatkozta érdeklődésünkre Kohánszky Annamária.

– Pont akkor futott be hozzám a hír, amikor az államvizsgámra készültem, így nagy odafigyelést igényelt, hogy maximálisan a tanulmányaimra tudjak koncentrálni. Szerencsére sikeresen teljesítettem a vizsgát, s most már megújult erővel vágok neki a legújabb kihívásnak, a döntőnek. Nagyon izgatott és boldog vagyok, s rendkívül hálás, hogy már idáig is eljuthattam. Szeretnék példát mutatni és bebizonyítani, hogy egy ilyen verseny nemcsak a külsőségekről szól, s a szépség, valamint az intelligencia nem feltétlenül zárja ki egymást – tette hozzá Annamária.