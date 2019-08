Plusz forráshoz jutott a Városgondozás Eger Kft.

Harminchat napirendi pontot tárgyalt szerdán az egri közgyűlés. E témákból szemezgetett Habis László polgármester a csütörtöki témaszüretén.

A városvezető elmondta, az első napirend ad magyarázatot arra, miért szerdán volt a szokásos havi közgyűlés. – Ez a pont a helyi választási bizottság tagjainak és a póttagjainak megválasztása volt. Legkésőbb az önkormányzati választás napja előtti 42. napon kell kijelölni ezeket a személyeket – fejtette ki.

Habis László a Városgondozás Eger Kft. további forrásbiztosításáról is szólt. Elmondta, korábban növelték a cég költségvetését, akkor 430 milliót különítettek el, a mostani közgyűlési döntés után további húsz millió forint áll a társaság rendelkezésére. – Továbbá nyolcvan millió forintos tőkeemelést határoztunk meg – emelte ki. Szót ejtett a Tourinform iroda működéséről, amelyet teljesen átalakítottak, így az központi jegyirodaként is működik. A közgyűlés határozott arról is, a bérleti szerződések átalakításával segítik, hogy a Deák Ferenc úti ABC újra nyithasson.