Régen várt fejlesztések jönnek Nagyfügeden

Gyöngyös, Heves és Kisköre térségében javítanak a következő években a közlekedési körülményeken.

Öt útszakaszt újíthatnak fel egy nemrég kihirdetett programban Heves megyében. A közúti rekonstrukciókra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről jelent meg rendelet a Magyar Közlönyben november 11-én. Ennek értelmében 2022-ig összesen 157,247 milliárd forintot címkéznek föl a költségvetésben erre a célra. Idén 14,298 milliárd, jövőre 108,081 milliárd, két év múlva pedig 34,867 milliárd forint megy majd el erre a célra.

Megyénkben főként Dél-Hevest érintik a felújítások, de, hogy ezek értéke mennyi lesz, s mikor tervezik a munka elkezdését, erről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt közölte, a Magyar Közlönyben megjelent hároméves program támogatói szerződésének előkészítése jelenleg folyamatban van, így annak részleteiről csak később tudnak tájékoztatást adni.

A Magyar Közlöny adatai szerint összesen 45 kilométernyi másodrendű főút, valamint négyszámjegyű mellékút burkolata újul meg, ezen kívül épül egy körforgalom is. A 24-es számú főút a 3-as főúthoz való csatlakozásától kezdve egészen Mátraházáig új burkolatot kap a közlöny szerint. Nagy lesz a forgolódás Nagyfüged környékén, hiszen a 3206-os úton Ludas és Nagyfüged között 2,7 kilométert tesznek rendbe, a 3204-es Gyöngyös–Heves összekötőúton Nagyfüged és Boconád között teszik rendbe az utat, itt ráadásul körforgalom is épül Nagyfüged belterületén. A 3209-es út Hevesen indul és tart egészen a Tisza-tóhoz, ennek két szakasza lesz majd jobban járható. Mégpedig az első tíz kilométer Hevesvezekényen is átvezető nagyobbik része, majd a Kisköre-Rákhát és a Tisza-híd közötti körülbelül nyolc kilométer.

Juhász Jánosné, Nagyfüged polgármestere a Hírlapnak elmondta, az immár tizenöt éves igényük megértő fülekre talált. Az autópálya lehajtótól Boconádig válhatnak jobbá az utak ennek a projektnek a keretében.

Amióta megépült az autópálya, egyre nő az átmenő forgalom Nagyfügeden, a ludasi és a boconádi út kereszteződésében pedig sajnos gyakoriak a kisebb-nagyobb balesetek, mert az M3-as sztráda felől érkező járművezetők nem veszik figyelembe az elsőbbségadás kötelező táblát. A közútkezelő segítségét kérték, ők felfestéssel jelezték pluszban az autósoknak a szabályt. A körforgalom kialakítására elegendő hely áll itt rendelkezésre.

– Nagyfügeden 2007-ben épült kerékpárút, ez elvezet a tervezett körforgalom mellett is – mondta el a Heolnak Juhász Jánosné. – Az is felújításra szorul, a következő feladat az lesz, hogy azt is elérjük. Ez is népszerű, használja a lakosság, az Újtelep felől érkezők számára könnyebb a közlekedés. A tervek szerint épül majd még kerékpárút Nagyfüged és Tarnazsadány között is, majd később Kisköréig, ez közbeszerzési eljárás alatt van.

A polgármester asszony hozzátette, nagyon örülnek, hogy végre lesz körforgalom és útfelújítás is, ezek építése várhatóan a jövő év második felében kezdődhet.