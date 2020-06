Rendeződhet végre a garázstulajdonjog Petőfibányán

Ami évtizedek során nem sikerült, úgy tűnik, ezekben a hetekben megoldódik. Több száz garázs tulajdonjogát rendezi az önkormányzat.

Lapunk korábban már beszámolt arról, hogy csaknem négyszáz garázs alatt lévő földterületet használnak úgy a „tulajdonosok” hogy az nem az övék. Az ő érdekükben lenne szükség a mielőbbi megoldásra – jelentette ki Juhászné Barkóczy Éva akkori polgármester, hozzátéve: ismét felszólították az önkormányzati illetékességű telkek megvásárlására a helyieket, mivel a jogviszony rendezése nélkül hivatalosan sem eladni, sem pedig örökölni nem lehet a tulajdont. A jelek szerint ez már csak rövid ideig marad így.

A szocializmus öröksége a mai helyzet

Még a Kádár-rendszerben az akkori állami tulajdonú lakásokban élők garázsokat kezdtek építeni különféle helyeken. Javarészt belterületen, de – például az úgynevezett homokbányánál – külterületi besorolású részen is. Később magánosították a bérleményeket, a garázsok alatti területet viszont nem. Így ha valaki eladta lakóingatlanát, nem hivatalosan a garázs is „járt” hozzá, noha utóbbiról csak mellékesen egyeztek meg, s a vételár is zsebből zsebbe, nem dokumentáltan cserélt gazdát. Ennek nyomán a négyszáz garázs többsége alatti földterület máig önkormányzati tulajdon, azaz – szakkifejezéssel élve – nem elbirtokolhatók. Ebből következően a földhivatal sem jegyzi be azokat a felépítmények tulajdonosai javára. Ráadásul a garázstulajdonosok területhasználati díjat sem fizetnek, így az önkormányzat jelentős bevételtől esik el.

Eltökélték, hogy megoldják

A tavaly ősszel az új polgármester, Juhász Péter vezetésével megalakult képviselő-testület elhatározta, hogy egyszer s mindenkorra rendezi a problémát.

– Már szinte az összes garázs alapméretét felmértem; most azt várjuk, hogy az érintettek befizessék a 2000 forint négyzetméterenkénti árat, aztán jöhet az ügyvéd az adásvételi szerződésekkel – mondta a Heolnak dr. Gyirán Viktor jegyző. Szerinte méltányos összegről van szó, s a község vezetése ezt a bevételt szeretné „visszaforgatni” a befizetők javára.

Hasznos célokra fordítják a befolyó pénzt

– Az elképzelés szerint folytatjuk az elkezdett útfelújításokat. Már tavasszal megtörténtek a kátyúzások, amire 13 millió forintot fordítottunk önerőből – részletezte a terveket dr. Gyirán Viktor. – Nem a kátyú volt sok, hanem egyes, sokadszorra foltozott 20–50 méteres útszakaszokat kátyú helyett inkább újraaszfaltoztattunk. A közúttól messzebb elhelyezkedő garázssorok közötti közlekedő, kavicsos, homokos bejárókat is szeretnénk járhatóbbá tenni, az önkormányzat a befolyt összegből kavicsot vásárol a kőbányából, s ezzel a garázsok előtti területeket szilárdabb felülettel látjuk el. Az említetteken túl már megtörtént több, a garázsokat is megvilágító régi, elavult közvilágítási lámpa cseréje is. Összegezve, szándékaink szerint az autósok, a település lakói élveznék a befizetett összegekből történő felújításokat, beruházásokat – zárta tájékoztatását a polgármesteri hivatal vezetője.