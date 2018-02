Rendhagyó véradás a szerelmesek napján

A szerelmesek napján rendhagyó véradással készült a Magyar Vöröskereszt Gyöngyös Területi szervezete.

Ez alkalommal a szív alakú lufi-fával és óriásvirágokkal díszített Kolping házban várták a véradókat, akiknek egy mézédes bemutatóval és szerelem napi tombolával is kedveskedtek. Liszkainé Aradi Mária, szervező elárulta azt is, ezen a napon bizony voltak szerelemes párok is, akik miután közösen nyújtották karjukat, a hősök fala előtt közös fotóval is megörökítették a Valentin napi véradós randit.