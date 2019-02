Sok helyen hasznos az e-személyi, egyre többen igénylik megyénkben is

Töretlen ­népszerűségnek örvend­ hazánkban az e-személyi­, már több mint négymillió új típusú okmány van forgalomban. Megyénkben is szépen emelkedik az e-személyik száma, míg egy éve még kicsivel több mint hetvenezren rendelkeztek ilyennel Hevesben, idén ez a szám már meghaladja a száz­ezret.

Az e-személyit 2016-ban vezették be, az új típusú okmányhoz számos szolgáltatás is kapcsolódik, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a mindennapi ügyintézést. Segítségével papíralapú recept nélkül válthatjuk ki gyógyszereinket a patikákban, de akár a közösségi közlekedésben is segítségünkre lehet.

Az e-személyi igénylése ingyenes, a hagyományos személyi igazolványhoz képest több adatot tárol. Az okmányban egy csip található, amely elektronikus formában tartalmaz valamennyi személyes- és okmányadatot, amelyeket vizuálisan is feltüntetnek az e-személyin, de további személyes információt is tárol. Egyebek között a tulajdonos társadalombiztosítási és adóazonosító jelét is, valamint a személyi igazolvány elektronikus egyedi azonosítóját. Ezen felül, ha a kártya tulajdonosa igényli, a csip tartalmazhatja még az ujjlenyomatát is, valamint legfeljebb két, vész esetén értesítendő telefonszámot – olvasható az e-személyi tájékoztató weboldalán.

Az e-személyi védelmét PIN-kód biztosítja, az okmány számos funkcióval rendelkezik. Komfortosabbá teszi az európai utazásokat, mivel az e-személyivel lehetőség van a zsilipkapus beléptetőrendszerek használatára is, amelyeknek köszönhetően gyorsabb és gördülékenyebb lehet a határátlépés. Az e-azonosítás pedig biztosítja az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási rendszerek használatához szükséges elektronikus azonosítás vagy hitelesítés funkciókat. Mindezeken felül még elektronikus aláírás és közösségi közlekedési funkció van a segítségünkre.

A lakosság által jelenleg legelterjedtebb felhasználási módja az e-személyinek – a személyi azonosító funkción felül – az okmány patikai használata. A doktoroknak már az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) is rögzíteniük kell a páciensnek felírt gyógyszereket, akik így papíralapú recept nélkül, bármely patikában kiválthatják azokat.

– Nekünk nagyon bevált az e-recept, több páciensem is van, akik az e-személyijük segítségével váltják már ki a patikában a gyógyszert. Egy betegem nemrég az ország más megyéjében tartózkodott, amikor hívott, hogy elfogyott a gyógyszere, amit rendszeresen kell szednie. Felírtam neki az EESZT-ben, ő pedig az e-személyije segítségével ki tudta váltani a gyógyszert ott, ahol tartózkodott, gyors és kényelmes megoldás volt – osztotta meg tapasztalatait dr. Kristofori György siroki háziorvos.

Az e-személyiről és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokról bővebb információ a www.eszemelyi.hu oldalon található, vagy telefonon, a 1818-as ingyen számon kérhető.