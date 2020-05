Számos civil szervezet rendezvénye maradt el a vírus miatt, de már tervezik a találkozást

Csak a megyeszékhelyen mintegy félszáz civil szervezet, egyesület tagjait szigetelte el egymástól a koronavírus. Az érintett közösségek most a hosszan tartó zárlat utáni életet tervezik.

Már mindenki az utazás lázában égett, amikor az országban megjelent a kór. A készülődő negyvenegy nyugdíjas csalódottan vette tudomásul, hogy csak álom maradt a háromnapos nagyváradi történelmi program.

– Szeptemberre napoltuk el a kirándulást, talán akkor már nem lesz akadálya az utazásnak. Időközben hárman visszaléptek, de akadt új jelentkező – tájékoztatott az Egri Szent György Nyugdíjas Rendőr Egyesület elnöksége nevében Berta József ny. rendőr alezredes. A közösség főtitkárától megtudtuk: az évnyitó közgyűlésen ismertetett programok közül törölni kellett a hagyományos Szent György-napi családi pikniket. S azt a ceremóniát is, amelyen a Szilvásváradi Ménesgazdasággal kötendő együttműködési megállapodást szentesítették volna.

Elmaradt továbbá az egyesület alapításának évfordulójára szervezett egerszalóki találkozó, amit még az idén pótolni kívánnak. A második félévi menetrendről később dönt az elnökség.

Nagy valószínűséggel elmarad az idei, 27. nyári fotótábor is, amelyre számos honi és külföldi résztvevőt vártak – jelezte Demeter Pál, a Heves Megyei Fotóklub vezetője. Tudatta, le kellett mondani a rendszeres heti foglalkozásokat, továbbá a 49. Észak-magyarországi Szemle bemutatóját, a Nógrád Megyei Fotóklubnál tervezett látogatást, a május elejére szervezett kirándulást és az egyéni tárlatokat.

A közösség tagjai a klub honlapján, virtuális kiállításon mutathatták be felvételeiket. Így hirdették meg a házi pályázatot is, melyre az épületek és építmények témában várják a képeket. Ezzel egy időben zajlott a Miskolci Fotóklub A negyedév képe című pályázatára küldendő anyag zsűrizése, s azon felvételek elbírálása, amelyeket a szövetség Vetített képes Szalon című versenyére adnak be. A következő pályázat az 50. Észak-magyarországi Szemle lesz. Ha az együttlét szabályai enyhülnek, az esztendő végén, de legkésőbb jövő év elején ismét kiállíthatják a fotózás szerelmeseinek legjobb felvételeit.

Már a tavalyi tevékenységüket összegző közgyűlést sem tudták megtartani a Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei szervezetének tagjai, s a többi programot is törölték. Munkácsi Sándor t. ezredes, megyei elnök közölte: olyan hagyományos események maradnak el, mint a nagy érdeklődésre számot tartó családi honvédelmi nap, amelyet az idén kirándulással egybekötve, a Pest megyei szervezettel közösen terveztek. Elmarad a német és a magyar tartalékosok partnerségi találkozója és a Hammelburgban szeptemberre meghirdetett lövészet is.

Az egyesületben a közgyűlés pótlására készülnek, illetve a gyöngyösi városi szervezet megalakítását tervezik. Remélik, legalább tarthatják majd a Mikulás-kupa nemzetközi honvédelmi erőpróbát.

Az Egri Tanító- és Tanárképzős Öregdiákok Baráti Körének a tagjai márciusban találkoztak utoljára. Ami a legfájdalmasabban érinti őket, az a prepanapi ünnepség és diplomaosztó elhalasztása. Erről – mint Sánta Boldizsárné egyesületi titkár tájékoztatott – az egyetem rektorával egyeztetve döntöttek. Így a most esedékes jubileumi díszokleveleket a jövő évi összejövetelükön adják át az érintetteknek. Úgy határoztak, a törölt programokat, így például az ortopéd szakorvos előadását, vagy a megyei levéltárba tervezett látogatást a jövő évi menetrendjükbe illesztik be.