Szintet lép az ivádi savanyítóüzem

A községbeli savanyító­üzem termékeit jól ismerik a térségben, a megyében s lassan országszerte. A kis manufaktúra 2014-ben kapott működési engedélyt. Eleinte a közmunkaprogram részeként próbálta a helyét keresni a piacon. Mára bebizonyosodott, kelendőek az itt saját receptúra alapján előállított savanyúságok. Mind a kereskedelemben, mind a közétkeztetésben egyre nagyobb a kereslet az ivádi savanyúság iránt.

Valyon László polgármester lapunknak elmondta, május 1-jén szintet léptek, mivel száz­százalékos önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-ként folytatják tevékenységüket. A további fejlődéshez, a kapacitás növeléséhez elnyertek egy 54 millió forintos fejlesztési célú pályázatot, amelynek révén újabb három hűtő-fűtő funkcióval ellátott konténert, ezekben speciális polcrendszereket, a létesítmény területén újabb aszfaltozott utat, a megnövelt termeléshez méretezett szennyvízrendszert építhetnek ki. Alapanyag vásárlására is jut tízmillió forint. A munkálatok hamarosan elkezdődhetnek, s úgy tervezik, a szezonra – nyár végére, ősz elejére – minden elkészül.

Az idény pedig lassan kezdődik. A községvezető úgy tájékoztatott, hogy e hónap végén érkeznek az első káposztaszállítmányok, s indulhat az uborka, az almapaprika és egyéb finomságok elkészítése.

– Négy-öt éves tervet dolgoztunk ki céljaink elérésére – fogalmazott Valyon László. – Az egyik fontos tétel, hogy kezdetben legalább öt embernek biztos megélhetést és jövedelmet biztosítunk a kft.-ben. Az eddigi közmunkásbér helyett jövő februártól minimálbéres alkalmazotti keresetet szeretnénk adni hosszú távon az itt dolgozóknak. Építjük a kereskedelmi kapcsolatokat is. Egyelőre Bekölce, Verpelét és Istenmezeje környékének ellátása az elődleges. A kis üzem kinőtte az eddigi kereteket, termékeink jól vizsgáztak a piacon, így a folytatás is ígéretesnek tűnik.

Fél éve adtunk hírt arról, hogy belügyminiszteri elismerésben részesült az ivádi önkormányzat az évek óta sikeres közmunkaprogram szervezéséért. Akkor arra voltunk kíváncsiak, mitől fenntartható, eredményes a foglalkoztatás e formája egy apró faluban, mitől vált híressé és keresetté az ivádi savanyúság. Mi kellett ahhoz, hogy egy ötlet szárnyra kapjon és kiteljesedjen egy négyszáz lelkes kis faluban?

A polgármester úgy vélte, a kitartás, a tanulás, a tapasztalatcsere és a savanyításhoz szükséges eszközök, gépek beszerzése elősegítette a jó minőségű savanyúságok előállítását. Eleinte csak káposztaféléket dolgoztak fel, de évről évre új termékeket vezettek be. A csomagolástechnika korszerűsítése tette lehetővé, hogy ne csak a közétkeztetésben tudjanak értékesíteni, hanem kereskedelmi egységekben is.

Három éve új lendületet kapott a közös munka. A Belügyminisztérium által támogatott pályázat segítségével sikerült kisteherautót venni, ami az alapanyag beszállításában és a készáru kiszállításában nagy áttörést jelentett. Olcsóbban és gyorsabban kerülhetett a piacra a termék.

Jó terméknek is kell a cégér

Az ivádiak az üzem működése óta folyamatosan részt vesznek különböző kiállításokon és vásárokon.

A Belügyminisztérium által szervezett közfoglalkoztatotti bemutatókon és vásárokon kívül tavaly Tiszafüredre, a TÓMÉK-napokra is kaptak meghívást. Számos alkalommal vettek részt a Heves Megyei Kormányhivatal által szervezett workshopokon, ahol az értékesítésen kívül tapasztalatcserére is volt lehetőség. Ezeken a rendezvényeken szakmai, jogi és pénzügyi területek képviselőitől is tanulhattak.

Jelenleg az üzemben tizenkét­féle terméket állítanak elő. Legnagyobb mennyiségben a savanyított káposztaféléket, amiknek a hatvan százalékát a közétkeztetésben használják fel. Népkonyhák, óvodai-­iskolai báziskonyhák, vendéglátóegységek a partnereik.