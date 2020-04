Települések zárnak be a járvány miatt – térképen a Heves megyei szigorítások

Heves megye több településén korlátozták a közterület-használatot a járványveszély miatt a kijárási korlátozás szigorításával.

Heves megye több településén is a kijárási korlátozás szigorítása mellett döntöttek a polgármesterek, miután erre külön jogkört kaptak. Vannak helyek, ahol már korábban megtörtént ez, de több városban, községben, faluban a húsvét előtti miniszterelnöki bejelentés után határoztak arról, hogy nemcsak húsvét hétfő éjfélig élnek a szabályozások lehetőségével, hanem továbbra is fenntartják azokat, vagy hétvégére vonatkozó határozatokkal veszik elejét a további fertőződéseknek és állják útját a koronavírus terjedésének. Cikkünkben összegyűjtöttük a helyi korlátozásokat. Amint újabbakról kapunk hírt, cikkünket frissítjük. Amennyiben önnek van ilyen információja, esetleg belefutott területlezárásba, írja meg a [email protected] e-mail címre.

Noszvaj – Síkfőkút

Szabó Péter, Noszvaj polgármestere is úgy határozott, hogy a hétvégére a ismét lezárja Noszvaj-Síkfőkút területét.

Tisztelt ideérkezni tervezők, kedves noszvaji lakosság!Élve a 118/2020. (IV. 16.) kormányrendeletben írt különleges… Közzétette: Noszvaji ügyek – 2020. április 17., péntek

Lőrinci

A városvezető saját hatáskörében a következő hétvégére ismételten szigorú intézkedést rendelt el. Mint fogalmazott, a kijárási korlátozás ugyan lehetővé teszi a rekreációs célú gyalogos közlekedést, de nem engedi meg továbbra sem a turizmust.

Szabályozhatják az önkormányzatok a közterület-használat rendjét

Szombattól újabb egy hétre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozásokat, majd a jövő szerdai kormányülésen ismét áttekintik a helyzetet – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki online Kormányinfón.

Arról is beszámolt, hogy az önkormányzatok e hét szombatjára és vasárnapjára is megkapják azt a jogi lehetőséget, hogy saját maguk szabályozzák a közterület-használat rendjét.

– A településen élők egészségének védelmében kérjük, hogy a Lőrincibe látogató nem helyi illetékességű lakosok vegyék komolyan a járvány elleni védekezést, és tartsák be a kormány által kihirdetett lakhelyelhagyási korlátozás szabályait. Egyéni szabadidős sporttevékenységet csak a lakóhely közelében lehet folytatni, a más településről autóval érkezőket városunk határában visszafordítjuk! Természetesen mindazok, akiknek Lőrinciben van az otthona vagy munkahelye, szabadon behajthatnak a városba. A rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet segítségével fogjuk betartatni a kijárási korlátozás előírásait. Kérünk mindenkit, aki nem Lőrinci lakos ne látogasson Lőrincbe és ne látogassák a kijárási korlátozás ideje alatt a Lőrinci Mátravidéki Erőmű horgásztavat sem! A lakhely-elhagyási korlátozás ideje alatt a horgásztavat kizárólag helyi lakosok használhatják. A veszélyhelyzet elmúltával ismét szívesen látunk minden vendéget, túrázót, kirándulót és horgászt Lőrinciben – jelentette ki a település első embere.

Gyöngyös, Mátra

Beváltották a hozzájuk fűzött reményeket a húsvéti korlátozó intézkedések, az elmúlt hétvégén jelentősen kevesebben látogatták a Mátrát, mint az ilyenkor szokásos időszakban. A kisebb forgalom, a kevesebb személyi kontaktus pedig hozzájárult a koronavírus-fertőzés terjedésének csökkentéséhez.

A pozitív tapasztalatok alapján Hiesz György polgármester bejelentette: élve a lehetőséggel, hogy a kormány ismét lehetővé tett a településvezetőknek, hogy saját hatáskörben hathatósabb óvintézkedéseket vezessenek be, április 18-19. között az önkormányzat újra korlátozásokat vezet be Gyöngyösön és a közigazgatásilag Gyöngyöshöz tartozó mátrai településrészeken.

Szombaton és vasárnap ismét lezárják a Mátra összes parkolóját, Farkasmálytól Mátrafüreden, Sástón, Mátraházán át egészen Kékestetőig.

– Tesszük mindezt azért, mert újra remek időnek nézünk elébe, s ez vonzza a turistákat akik sajnos többségében olyan helyről érkeznek, ahol vélhetően magasabb a fertőzöttségi arány mint környékünkön – részletezte a városvezető.

A városvezető arra kérte a gyöngyösieket és a környékbeli települések lakóit, hogy a jó idő ellenére a hétvégén is inkább maradjanak otthon. Ha mégis kirándulni szeretnének, akkor válasszák az erdei turistautakat. Felhívta a figyelmet arra, hogy csoportos kirándulásra, sportolásra továbbra sincs lehetőség. Csupán az egyéni vagy a háztartásban együtt élők

egészségügyi sétája megengedett. Ugyanígy mellőzni kell más egyéb csoportos összejövetelt is.

A hétvégén újra életbe lép a kötelező maszk- és kesztyűviselés szabálya is Gyöngyösön. A védőfelszerelést a közterületeken és a nyitvatartó üzletekben mindenképpen hordani kell. A rendelkezés nem csak a gyöngyösiekre érvényes, hanem a Gyöngyös környéki településekről a városba vásárolni érkezőkre is. Ha valakinek nem áll rendelkezésre szájmaszk, arcát egy sállal vagy kendővel is eltakarhatja.

Az önkormányzat által rendeletbe is foglalt szabályok betartását a Városrendészeti Igazgatóság munkatársai szombaton és vasárnapi is ellenőrizni fogják. A polgármester a korlátozások fegyelmezett betartására, valamint arra kért mindenkit, hogy a hétvégét töltsék otthonaikban.