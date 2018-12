Téli madáretetési tippek: ezekkel és így etessen biztonságosan

Az elmúlt évszázadban kialakult gyakorlat szerint a madáretetés a fagyos, havas, ónos esős időszak, tehát a késő ősztől kora tavaszig tartó hónapok madárvédelmi tevékenysége.

Mikor etessünk?

Hazánkban szerencsére nincs szükség az egész éves etetésre, ezért a költési időszak márciusi kezdetével fejezzük be, a kert madarainak etetését. Megfigyelések számolnak be arról, hogy a cinegék hajlamosak az etetőben maradó napraforgóval táplálni a fiókáikat, akik ezt nem tudják megemészteni, és a gyomortól a nyelőcsőig felgyülemlő magoktól elpusztulhatnak. A magvak fiókakori emésztése nem egyszerű feladat, erre néhány nálunk élő faj képes csak, ezért magevő madaraink többsége is rovarokkal eteti fészekben fejlődő fiókáit – írja a Bükki Nemzeti Park.

Amint beköszöntenek az első jelentősebb fagyok akkor kezdjük el etetni a madarakat. Lényeges, hogy minden reggel közel azonos mennyiséggel töltsük fel az etetőket, amit a madarak megszoknak és a kihelyezett eleség elfogyása után, pedig a természetes táplálékaikat kezdik el keresgélni és enni.

Miért fontos az etetés folyamatossága?

A madarak gyorsan megszokják és számítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár messziről is visszatérnek az állandó etetők közelébe telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, sokukat nehéz helyzetbe hozzuk. Az etetőre járó kistestű, madarak számára -10 °C alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran arról szól, tartalékaik csak arra elegendőek, hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap reggel nem tudnak kellő mennyiségű táplálékot találni és rövid idő alatt pótolni az éjszakai jelentős energiaveszteséget akkor könnyen legyengülhetnek, illetve elpusztulhatnak.

Mivel etessünk?

A téli etetőn alkalmazható madáreleségek három nagy csoportba sorolhatók, és ezek mindegyikét egyszerre kell alkalmazni:

Az olajos magvak a legfontosabb madáreleségek, a nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete napraforgó az egyik legelterjedtebb. Mellé érdemes apró szemű magvakat, kölest, muhart keverni, melyeket a kisebb testű fajok is szívesen fogyasztanak. A magvakhoz hasonlóan szintén fontos az állati eredetű zsiradék, a nem sós vagy kifőzött szalonna, a faggyú, illetve a ma már szinte bármely élelmiszerbolt állateledel kínálatában szereplő cinkegolyó. Legalább ilyen jó, ha lágy sajtot is kiteszünk, ezt is nagyon szeretik a madarak, különösen a vörösbegyek.

Gyümölcsöket is helyezhetünk a madarak számára, elsősorban az almával próbálkozzunk. Szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhány darabot a talajra is tehetünk, így a madarak hóeséskor és azt követően is hozzáférhetnek. Az almát gyakorlatilag minden lágyevő, rovarokat is fogyasztó madár kedveli, így nagy segítséget nyújthat szokatlan módon áttelelő példányoknak, például a barátposzátának. Adható ezen kívül főtt rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldségek, ezeket elsősorban a rigók és rovarevők fogyasztják.

Kenyeret, morzsát énekesmadaraknak soha ne adjunk, ezek erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a madarak pusztulását okozhatják.

A kihelyezés módja és működési elve szerint számos etetőtípust különböztetünk meg, részleteket itt olvashatnak.

