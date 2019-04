Test és lélek egy helyen gyógyul a patinás mátrai kórházban

A patinás Parádfürdői Állami Kórház az a hely, ahová szorongás nélkül indul és érkezik a beteg. A gyönyörű természeti környezetben működő, nagy múltú gyógyhely rengeteget fejlődött az elmúlt években, és impozáns tervek rajzolódnak ki az elkövetkező esztendőkre.

A kora tavaszi hétköznap délelőttjén a patinás kórház elé érve feltűnik, hogy sok beteg sétálgat, üldögél a szabadban. Napfürdőznek, beszélgetnek. Nem véletlenül, hiszen a komplexumot övező parkban az éledő természet, a kristálytiszta levegő szintén a gyógytényezők közé tartozik. Az akadálymentesített, elegáns főbejárat halkan surranva nyílik a kerekesszékes hölgy, idősebb Zsombó Mihályné előtt, aki szintén levegőzni készül a szabadba. Azt meséli, a közeli Recsken él, s olyan visszafordíthatatlan betegségben szenved évek óta, amelyet gyógyítani nem lehet, ám kezelésekkel lassítani lehet az állapotromlását.

Kislány kora óta ismeri a kórházat és környékét, hiszen hajdanán gyakran jártak strandolni a közeli fürdőbe, amelynek mára sajnos nyoma sincs. A lánya főnővérként, a fia karbantartóként dolgozik az intézményben, így amikor évente egy alkalommal a szokásos rehabilitációra érkezik, úgy érzi, mintha hazaért volna. Sok kórházban megfordult már, de szerinte a parádi egészen különleges hely. Az orvosok, az ápolók kedvesek, türelmesek, az épületben pedig ragyogó tisztaság, betegbarát kényelem van mindenütt.

Az épületbe lépve dr. Zorkóczkyné Andó Mária, a földszinti járóbeteg-szakrendelés irányítója fogad és kalauzol bennünket tovább. A tágas recepción, ahol a betegfelvétel zajlik, táblák igazítanak el, milyen szolgáltatások vehetők igénybe. Elérhető az internet, szükség esetén jelnyelvi tolmács, a hallásproblémákkal küzdőknek indukciós hurok kérhető. Mivel főként mozgásszervi rehabilitációs intézetről van szó, ahol a fekvőrészlegen krónikus betegeket, illetve nőgyógyászati panaszokkal érkezőket is ápolnak, minden segítőeszközt beszereztek a gyógyulni vágyóknak.

A földszinten működik a járóbeteg-szakellátás, a fizioterápiás, illetve a balneológiai rész, és pár hónapja itt alakították ki az egyéb szakrendelések mellett az új kardiológiai vizsgálót is. A tágas közösségi helyen gyakran kiállítások, egy-egy hangulatos, ingyenes koncert, előadás is várja a betegeket, e rendezvényeken a parádiak is részt vehetnek. A legutóbb egy hárfaművész adott lélekemelő koncertet.

A szakrendelések előtt egységes, jól értelmezhető információs táblák segítik az eligazodást. Nem oly rég cserélték itt ki a járólapokat, újították fel a mennyezetet, festették a falakat. Mindenütt tisztaság, nyoma sincs a máshol jellegzetes kórházszagnak. Megtudjuk, az emeleten is javában zajlanak a munkálatok. Százhúsz beteget ápolnak a fekvőrészlegen, ahol nemrégiben láttak hozzá a betegszobák korszerűsítéséhez. Kicserélik a villanyvezetékeket, újraburkolják a padlót és a falakat, megszépülnek a fürdőszobák, a kezelőhelyiségek. A tervek szerint a betegszobákra hamarosan elektronikus zárakat szerelnek fel, s lecserélik az tv-készülékeket is.

Mivel a különleges gyógyvizes kezelések fontos szerepet töltenek be a rehabilitációban, a balneológiai részen a fürdőkabinok felújítása is megkezdődött.

Sétánk során csatlakozik hozzánk dr. Suskó Mihály orvos igazgató, akivel a fél éve újonnan kialakított kardiológiai részlegen váltunk szót. Azt mondja, a sikeres pályázatoknak köszönhetően az elmúlt években sok minden megújult a kórházban. Ezek közül is az egyik legfontosabb fejlesztés, hogy önerőből sikerült beszerezni a kardiológiai ellátáshoz egy terheléses EKG-t, és egy modern ultrahangos készüléket, továbbá új, speciális, az infúziós kezelésekhez használt székeket. Hetente egy alkalommal szakorvos fogadja itt a környék betegeit.

Beszélünk a tervekről is, amelyek most formálódnak. Ezek közül a legfontosabb a hölgyek nőgyógyászati problémáira javallott vasas-timsós fürdőkúrák kiterjesztése, ezen kezelések bővítése, korszerűsítése. A hátteret az öt évre elnyert bányaművelési koncessziós jog képezi, amely a közelben lévő timsó kiaknázását segítené. E páratlan gyógytényezőre épülne egy nagyszabású gyógyítórészleg kialakítása, amely egyebek mellett a meddőségkezelésben jelenthetne áttörést. Az engedélyezett tervek elkészültek, a feladat most a szükséges források előteremtése. Kilencszázmilliós beruházásról lévén szó, számos egyeztetésre, tárgyalásra van szükség a sikeres megvalósításhoz.

A vasas-timsós gyógyvíz jótékony hatásait már a 18. században is ismerték. Kúraszerű alkalmazása csökkenti például a kismedencei fájdalmat, ugyanakkor növeli a vérbőséget. Összetétele és előállítása is egyedülálló, hiszen a kőzet áztatásával nyerik az egyes nőgyógyászati betegségek és a meddőség kezelésére is alkalmas vizet. Dr. Suskó Mihály azt mondja, a vasas-timsós ülőfürdő kúrát kiegészítik az iszapkezelések és a gyógytorna. Emellett a leendő kismamák stressz-szintjének csökkentése, az egyénre szabott életmód-tanácsadás, a nyugodt környezet is számos esetben hozott eredményt a babát tervező házaspároknak. A kúra a lombikbébi-beavatkozások előkészítésére is kiválóan alkalmas. A családok évében kiemelt cél a babaváró fiatalok támogatása. Mivel a meddőség egyre gyakoribb jelenség szerte Európában, minden lehetőséget meg kell ragadni az eredményes terápiához.

Partnereik a fejlődésben

Dr. Suskó Mihály orvos igazgató beszámolt arról, hogy az eredményesebb munka érdekében együttműködési megállapodást kötöttek a Miskolci Egyetemmel és a Debreceni Klinikával is. A közös munka célja, hogy a térségek gyógytényezőit, a különböző terápiákat összehangolva alkossanak meg hosszú távú, kölcsönösségre épülő komplex gyógyító szolgáltatásokat. Ezektől azt várják, hogy nemcsak a régióban, hanem hazai és nemzetközi szinten az eddiginél is vonzóbbá teszik a Parádfürdői Állami Kórházat.