Több Heves megyei szolgáltató is bezár a koronavírus miatt

Az élet szinte minden területére hatással van a vírus térnyerése. A szolgáltatók nagy része bezárt határozatlan időre, a vállalkozók az okokról és tapasztalataikról beszéltek lapunknak.

Somogyvári Vivien egy kis fodrászszalont üzemeltet Egerben, egy hete azonban úgy döntött, egyelőre lakat kerül az üzletre.

– Azért teszem ezt, mert féltem a magam és a vendégeim egészségét, és szeretnék ezzel is minél többeket arra ösztönözni, hogy maradjanak otthon. A tapasztalatom az, hogy a beírt vendégek eljöttek a megbeszélt időpontra. Már körülbelül másfél hete azonban nem csörög a telefonom, senki nem szeretne új időpontot kérni, ami érthető is. Hozzátette, hogy a vendégeit megosztotta a döntése.

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarországon

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28 és április 11 között. Két héten keresztül az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni – jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Hangsúlyozta: ez nem kijárási tilalom, az intézkedés ésszerű és arányos, a boltba, gyógyszertárba, orvoshoz, munkába továbbra is lehet járni.

A kijárási korlátozás részleteiről ITT és ITT olvashatnak bővebben.

Érint mindenkit, hogy nincsen bevétel

– Néhányan meglepődtek, hogy nem merek nyitva tartani, és nem fogadom őket. A többség azonban megértő volt és támogatott, s úgy váltunk el, reméljük hamar találkozunk – fogalmazott a fodrász.

Egy, a neve elhallgatását kérő egri manikűrös is hasonlóképp nyilatkozott lapunknak.

– Kénytelen voltam saját és vendégeim biztonságát szem előtt tartani, így mint szolgáltató, szüneteltetem a tevékenységem. Sajnos ez elég mélyen érint, mivel így nincs bevételem. Őszintén bízom benne, hogy mielőbb lecseng ez a járvány. Úgy számolom, legalább másfél-két hónapig nem tudok biztonságosan munkába állni – fogalmazott. Hozzátette, jó forgatókönyv sajnos nincs, csak kisebbik rossz.

– Bízom benne, hogy mi, szolgáltatók kiálljuk ezt a próbatételt és ahogy vége ennek a borzalomnak, építhetjük tovább a vállalkozásainkat. Nem könnyű időszak elébe nézünk. Tavaly viszont elnyertem egy vállalkozóvá válási támogatást, amely nagy segítséget nyújt a jelenlegi krízishelyzetben – magyarázta.

A kieső hónapokra ugyan nem lesz bevétele, de legalább nagy segítség, hogy pár hónapra mentesült ő is a kata fizetése alól.

A miniszterelnök ugyanis hétfőn jelentette be, hogy a taxisok után további kisvállalkozói körnek ad június 30-ig mentességet a kormány a kata átalányadó-kötelezettsége alól. A március 1-je előtt keletkezett kata-tartozásokra haladékot adnak. A rendelet meghatározza, hogy mely kisvállalkozásoknak nem kell kiegyenlíteniük a havi adót.

Edzésprogram otthon, a nappali szobában

Egy egri edző úgy fogalmazott, a jelen járványügyi helyzetben már március 16-án úgy döntöttek a kollégáival, hogy amíg szükséges, szüneteltetik a csoportos tréningeket az edzőtermükben. Úgy gondolják, hogy a közösség ereje fontos lehet ebben a nehéz helyzetben, ezért ­kommunikációs csatornáikon ingyenes, otthon is végezhető gyakorlatokat tesznek közzé.

Ez azt szolgálja, hogy a sportélet ne álljon meg, és segíthessenek megőrizni vendégeik egészségét, életkedvét. Rengeteg pozitív visszajelzést kapnak arról, hogy így távolról is izomlázuk van a tréningezőknek. Ennek ellenére remélik a mielőbbi személyes találkozást, s azt, hogy szeretett termük ismét megtelik élettel.

– Nagyon hiányzik a rendszeres testmozgás, magamat nehezen veszem rá, hogy tornázzak, de szerencsére a pilatesórákat most is megtartják. Igaz, az interneten. Így legalább rászánom magam a mozgásra, ha tudom követni az edző utasításait – nyilatkozta lapunknak egy egri nő, aki már másfél hete a négy fal közé kényszerült.

Az autónk ezekben a hetekben is elromolhat

Az egri Kistályai úti Ford autószerviz vezetője, Bóta Gábor a Heolnak elmondta, a vírus miatti kormányzati intézkedések, illetve a fertőzés reális veszélye bizonytalanságot szült, elsősorban a magánemberek, s azok közül is az idősebb ügyfelek körében. Ez abban nyilvánul meg, hogy sokan visszamondják a korábban már egyeztetett időpontjaikat.

– Úgy vélem, kell egy kis idő, amíg az emberek fel tudják dolgozni az új helyzetet és oldódik a félelem – mondta a szakember.

Megtudtuk tőle, hogy a Ford-szervizekben egységesen bevezettek olyan szabályokat, amelyek egyaránt védik a munkatársaik és az ügyfeleik egészségét. A személyes kontaktusokat a minimálisra igyekeznek csökkenteni. Az óvintézkedések sorában szerepel az érintésmentes hozom-viszem szolgáltatás, ami annyit jelent, hogy az autókat az ügyfél által megadott helyen átveszik és javítást követően házhoz szállítják. Bóta Gábor szerint nem csak a személyes találkozásokat kerülik, a járművek kritikus pontjait is fertőtlenítik javítás előtt, illetve azt követően is. A kontaktusok csökkentését szolgálja például az elektronikus számlázás is.

A tanuló vezetők jobb, ha inkább kivárnak

– Azt ajánlottam az oktatóknak, hogy szüneteltessék tevékenységüket. Az irodánkat egri viszonylatban az elsők között zártuk be – válaszolta lapunk kérdésére Marosy György, az egyik egri autós- és motorosiskola vezetője. Az online tanfolyamokra viszont most is ajánlja a jelentkezést.

– Orvosi igazoláshoz sem jutnak a tanulók, a vizsgáztatást is felfüggesztették, de a gyakorlati képzést nem korlátozták. Így látok a városban oktatókat munka közben. Mindenesetre én kellő körültekintésre intettem a kollégákat. Tanulók tekintetében érdekes mozgásra figyeltem fel, az ország több részéből is kerestek, dolgozunk-e. Ennek az lehet az oka, hogy haladni szeretnének tanulmányaikkal. Ezt sem tartom szerencsésnek, hiszen utazniuk kellene hozzá, így mi nem is vállalunk ebből részt – magyarázta.

A piacok működését is szabályozzák

A piacok ugyan még nem zártak be, de a Nébih ajánlásokat fogalmazott meg a működésükre. Azt kérik, hogy se az árusok, se a vevők ne tapogassák meg a zöldségeket és a gyümölcsöket, valamint mindenki tartson távolságot vásárláskor. Csak egészséges, minden tünettől mentes emberek árusíthatnak élelmiszereket. A termékek védelmét ugyanúgy kell biztosítani, mint bárhol máshol, az élelmiszereket adott esetben le kell fedni vagy légterelő plexiket kell elhelyezni. Az árusításra vonatkozó szabály ilyenkor az: az árusítóasztalokat egymástól távolabb kell elhelyezni, helyet kell kihagyni köztük. A vásárlók zsúfoltságától, a tolakodástól is óvakodni kell, a csarnokok megfelelő szellőztetését pedig kötelező biztosítani.

