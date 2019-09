Több kiránduló kereste föl eddig a Bükk vidékét mint tavaly

A szálláshelyek és kirándulási célpontok is érezték, hogy erősebb volt a szezon, az apátságot is többen látogatták.

Idén tavasszal indult el a Bükk-vidék Geopark népszerűsítését célzó kampány, elsősorban az egyéni turistákra fókuszálva, közölte a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A kampány sikerét mutatja, hogy a legnagyobb forgalomnövekedést a Bükkben regisztrálta az Igazgatóság. A lillafüredi Anna-barlangban a tavaly január–augusztusi vendégforgalomnak közel a háromszorosát regisztrálták, 53 százalékos növekedéssel.

Jelentős vendégforgalom-növekedés jellemezte a szilvásváradi ­bemutatóhelyeket is: a Millenniumi kilátóba 28 százalékkal mentek fel többen, mint a tavalyi évben, a Szalajka-völgyi Információs Ház forgalma pedig, ahol ebben az évben különféle foglalkoztató programokkal is várták az érdeklődőket, a duplájára nőtt. A látogatószám növekménybe nem tartozik bele, de kiemelendő, hogy már az idén tavasszal átadott Szomolyai Kaptárkő bemutatóhelyen is 5775 ember fordult meg augusztus végéig, állt a BNPI közleményében.

– Kedvezően alakult az idei első nyolc hónap, óriási emelkedés nem volt, de a tavalyi év nagyon erősre sikerült. A nyáron az előző évi szinten maradt a vendégszám, áprilisban és májusban azonban a cégek generálták a növekedést – mondta Tari Szabolcs, a szilvásváradi Szalajka Liget igazgatója.

Megjegyezte, a szálloda kihasználtsága az elvártaknak megfelelően alakult, az éves átlagot tekintve hatvan százalék körül, amennyiben ez az év végéig megmaradna, nagyon meg lennének elégedve, hiszen Szilvásváradon jellemzően 50–55 százalék körül alakul a kapacitások kihasználtsága.

Szerinte a község még több vendéget is elbírna, a település vezetése folyamatosan fejleszti az infrastruktúrát, parkolókat építettek, utat újítottak föl, ezek a munkák óhatatlanul belelógnak a turisztikai szezonba, ám ezek a beruházások az itt élőket is segítik. A község vonzerejét adó erdők, természeti szépségek is bírják a turisták látogatását. Úgy látja, Szilvásvárad a természeti kincsekben erős, ezek látogatásához kedvező időjárás szükséges, rossz idő esetén azonban a szállodáknak kell gondoskodniuk a vendégek számára olyan programok biztosításáról, amelyek nem időjárásfüggők. Régóta téma egy meleg vizű strand létesítése, de ez idáig nem valósult meg. Bélapátfalván épült már egy tanuszoda, de a vendégek még nem fedezték föl maguknak a lehetőséget.

– A szállodák rendelkeznek saját vízfelülettel, ám telt ház esetén nem tudnak külsős vendégeket fogadni, ez a nagy érdeklődés pedig jellemzően akkor fordul elő, amikor óriási a forgalom. Tudni érdemes, hogy Szilvásváradon bő másfél ezren laknak és a magánszálláshelyekkel együtt kétezer ágynyi kapacitás áll rendelkezésükre a turistáknak. Esti programokat is igényelnek a látogatók, a jelenleginél több ilyen jellegű kulturális eseményre, szórakozási lehetőségre volna szükség a településen. A lovasprogramokban a szezonban nem volt hiány, a látogatók ezeket ingyen tekinthették meg. Ez örvendetes dolog, jó kezdeményezésnek tartjuk, hiszen a ló Szilvásvárad specialitása. Emelkedik a versenyek színvonala és nagyobb volumenűek a rendezvények is – emelte ki Tari Szabolcs.

A nyár eleji esőzések nem kedveztek az idegenforgalomnak

Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere ­szerint úgy érezni, növekedett a vendégéjszakaszám. A bevallásokat még most készítik el a szálláshelyek, így abból még nem derül ki pontosan, mennyi vendégéjszakát töltöttek el a turisták a faluban. Az eddig beérkezett idegenforgalmi adóbevallások szerint az első hét hónapban ötvenezer vendégéjszakát regisztráltak a településen, míg egy éve 52 és fél ezret. Az azonban a községben járva megállapítható, hogy sokkal több a turista, rengeteg a kiránduló, aki nem a falu szálláshelyein szállt meg. Az első hét hónap adataiban tükröződik a hosszú hétvégék hatása is, idén március 15-én például nem volt ilyen. A rengeteg tavaszi, nyár elejei eső sem kedvezett a község idegenforgalmának, remélik, az ősz jobb lesz majd.