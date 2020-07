Több mint 20 milliméter csapadék is eshet szombaton Heves megyében

Zivatarokra figyelmeztet az Országos Meteorolóigai Szolgálat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a Dunától keletre eső tájakat a tegnap esti órákban déli, délkeleti irányból egy intenzív csapadéksáv érte el. Ez a csapadékzóna lassan északkeleti irányba helyeződik át, a szombat déli órákig azonban még tartós, nagy mennyiségű csapadék várható belőle az Alföld középső tájain, illetve az Északi-középhegységben. Az eddig lehullott csapadék mellé még további 10-30 mm eső hullhat a Debrecen-Salgótarján vonal széles sávjában. Délutánra a csapadéktömb legyengülve elhagyja az országot.

Szombaton délután, este leginkább északkeleten, illetve a délnyugati határvidéken labilizálódik a légkör. A Nyírség, Zemplén tágabb környezetében intenzív zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez néhol felhőszakadás, jégeső és viharos (60-80 kilométer/óra) szél is társulhat.

Heves megyében az előrejelzés szerint 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. Úgy tűnik, vasárnap sem lesz jobb a helyzet, ugyanis elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt szűkebb hazánkra. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint Heves megyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

A Dél-Dunántúlon és a középső tájakon a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés lesz, másutt többnyire erősen felhős marad az ég. Északon, északkeleten többfelé, máshol szórványosan fordul elő eső, zápor, az északkeleti megyékben és a délnyugati határ mentén zivatar is lehet. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, főként a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.