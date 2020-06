Több mint 40 ember veszítette el otthonát Egerben az árvíz miatt

Összefogással segítettek az otthonukat elvesztő egrieknek. Kollégiumi épületben szállásolták el a károsultakat.

Eger Szala városrészében a tegnapi napra virradóan 45 ember veszítette el otthonát az éjszakai vihar következtében.

– Polgármesterként büszke vagyok arra, hogy nem csak a városvezetés tagjai, hanem a város cégei és intézményei is percek alatt bekapcsolódtak a mentésbe és a kialakult helyzet kezelésébe – tájékoztatott közleményében Mirkóczki Ádám polgármester. – A közös munka eredményeképpen mind a 45 károsult személy elszállásolása megtörtént az EVAT Zrt. által rendelkezésünkre bocsájtott kollégiumi épületben, a Család- és Gyermekjóléti Központnak hála pedig ruhákat és élelmiszert tudtunk biztosítani az érintetteknek. Városgondozás Kft. szakemberei amint lehetett, megkezdték az érintett területeken a romok eltakarítását. Ezúton is köszönöm minden résztvevőnek a kiemelkedő és emberséges munkát, amit egri polgártársaiért és a városért végzett!

Mint arról korábban beszámoltunk, nem kímélte a szombati ítéletidő Heves megyét, több települést is elmosott a nagy mennyiségű csapadék miatti villámárvíz. Egerben, a Szalában is hatalmas károkat okozott a kiöntő patak, ami házakba tört be és kismalacokat is magával ragadott.

Az időjárás Egerszóláttal sem volt túl kegyes, az árvíz során 10 ingatlanban keletkezett kár, 3 családnak el kellett hagynia otthonát.