Több új látványelem lesz az idei tűzijátékokban

Nagyobb váro­sainkban már javában készülnek a pirotechnikai cégek az idei ünnepi látványosságra, a tűzijátékra. Zentai Lászlótól, a városháza sajtóreferensétől megtudtuk, Egerben az államalapítás ünnepén elmaradhatatlan pirotechnikai show nettó egymillió-százezer forintba kerül idén. Az este kilenc órakor kezdődő tűzijáték mintegy 1500 lövésből áll majd, hossza 12 perc lesz. A kivitelező pirotechnikai vállalkozás 80–150 méter magasan bontó effekteket használ, köztük Olaszországban gyártott különleges, úgynevezett cilinderes bombákat. Emellett a zenés programban „gyors lövetű telepek” is szerepelnek. Miután a várban nagy arányú fejlesztés zajlik, a kilövés helyszíne idén az ágyúdomb lesz.

Az ünnepi programok már 19-én este fél hétkor megkezdődnek a hagyományos királyköszöntő fáklyás felvonulással. A fertálymesterek által szervezett produkció résztvevői a Dobó téren találkozhatnak, ahonnan az ünnepi beszédek után a várba vonulnak fáklyáikkal, ahol megkoszorúzzák Imre király emléktábláját. Másnap délután fél ötkor a bazilikában egy lengyel férfi-fiú kórus ad koncertet, majd Ternyák Csaba egri érsek celebrálja az ünnepi szentmisét. Este fél héttől a Dobó téren koncertekkel, városi díszünnepséggel folytatódik az ünnep. A napot a tűzijáték koronázza meg. Kínálnak az egri vár bástyájáról pezsgős, az Eged-hegyről pedig zenés, boros tűzijátéknéző programokat is, azonban ezekért fizetni kell.

Gyöngyösön is egész napos rendezvénysorozattal ünneplik az államalapítást. A Szent István-napi események a Szent Bertalan-templomban ünnepi szentmisével kezdődnek, majd 10 órától a Fő téren felállított szabadtéri színpadon tartják a kenyérszentelő ünnepséget. Délután háromtól folytatódnak a programok a színpadon, egyebek között gyermekműsor, táncbemutató, operettműsor és Sasvári Sándor fellépése szórakoztatja a gyöngyösieket. A 21 óra 40 perckor kezdődő zenés tűzijátékot a Satöbbi zenekar koncertje vezeti fel. A tűzijáték rakétáit az elmúlt évek hagyományait követve a Fő térről lövik majd fel.

Hatvanban is változatosnak ígérkezik az ünnepi program. Bagyinszki Gyulától, a rendezvény fő szervezőjétől megtudtuk, hogy a tűzijáték, a korábbi évekhez hasonlóan este 10 órakor kezdődik, zenei aláfestéssel. Az előreláthatólag húszperces attrakció során új, látványos pirotechnikai elemeket is használnak idén, így jó idő esetén garantált az élmény az ünneplők számára.

Az állatvédő szervezetek arra figyelmeztetnek, sokkhatást okoz a tűzijáték az állatoknál. A kutyák és a macskák elszökhetnek, de félelmükben támadhatnak is – közölte az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület az MTI-vel.

Figyelem a mozgáskorlátozottaknak

Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos fővárosi sajtótájékoztatóján felidézte: 2017-ben írtak alá együttműködési megállapodást a legnagyobb fogyatékosügyi érdekképviseleti szervezetekkel. A kormány vállalta, segíti, hogy a ­nemzeti ünnepeken – így augusztus 20-án is – a fogyatékossággal élők is méltó módon ünnepeljenek. Az önkormányzatokat is kérték, figyeljenek oda a fogyatékossággal élők szempontjaira. A központi rendezvények előkészítésében az ő szervezeteik is részt vettek.

A konzultáció eredménye, hogy az ünnepnapon, kedden reggel 7 órától alacsony padlós buszok közlekednek a Nyugati tér és a Kossuth Lajos tér között. Az esti tűzijátékot is a Kossuth téren – az Andrássy Gyula-lovasszobor és a Parlament között – nézhetik meg a fogyatékossággal élők.