Tovább nőttek a várólisták Heves megye idősotthonaiban

Megyénk állami és egyéb fenntartású idősotthonaiban tovább nőttek a várólisták. Egyre több az olyan középkorú felnőtt, aki gyermekeiről és idős hozzátartozóiról is kénytelen gondoskodni. Nagy a teher a családokon.

– Nyolcvankét éves koráig megözvegyülten egyedül élt édesanyám a saját otthonában – meséli István, aki maga is nyugdíjas. – Gyakran meglátogattuk, s amíg azt láttuk, hogy képes magáról gondoskodni, azaz megfőz, ellátja a kert körüli teendőket, önállóan bevásárol, nyugodtak voltunk. Két év sem kellett ahhoz, hogy már nem éreztük, biztonságban lenne. Gyakran időzavarban volt, régi emlékképekben kezdett élni, indokolatlanul járkálni kezdett a faluban, sokszor az ismerősök kísérték haza. Ekkor adtuk be a kérelmet az egyik idősotthonba, ahol jelezték, hosszú a várólista.

Három év telt el várakozással. Pár hónapra kiköltöztem hozzá, adagoltam a gyógyszereit, megfőztem, pelenkáztam, azonban a családdal beláttuk, ez nem megoldás. Egy ideig megfelelő végzettségű gondozónőt fizettünk a felügyeletért, de ez csak a napközbeni ellátásra vonatkozott. Éjszaka mindig rettegtünk, mi történhet vele. Három év után kaptuk a hírt, hogy beköltözhet az idősek otthonába, ahol 24 órás felügyelet mellett kiváló szakemberek gondozzák. Nehéz időszak volt ez, s tudom, nagyon sokan járnak ugyanebben a cipőben. Ezért hálás vagyok a sorsnak, hogy anyám biztonságban és jó kezek között töltheti élete hátralévő részét – osztotta meg a férfi történetüket.

Hazánkban 34 ezernél többen vártak helyre

Istvánhoz hasonlóan rengetegen szembesülnek a kérdéssel, miként gondoskodjanak méltóképpen szépkorú hozzátartozóikról. Az intézményes ellátás keretei szűkek, a várólisták egyre hosszabbak. Egy tavalyi felmérés szerint egy év alatt négyezer emberrel többen, 34 ezer 288-an várakoztak hazánkban a szociális ellátás valamilyen formájára, például az idősek otthonába való bejutásra.

Megyénkben sem javult a helyzet. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) Heves Megyei Kirendeltségéhez tartozó ilyen típusú intézményekben – Bélapátfalván, Füzesabonyban, Csányban, Egerben, Parádon – tavaly 661 idős várakozott ellátási helyre. Egy év elteltével megkérdeztük az igazgatóságtól, hogy jelenleg hányan várakoznak a listákon, azonban erre a kérdésünkre az ígéretek ellenére egy hét után sem kaptunk választ.

Százezer forint fölötti a térítési díj

Egy biztos, aki ma idősotthoni elhelyezésre vár, annak számolnia kell azzal, hogy a térítési díj szinte kivétel nélkül jóval meghaladja a havi százezer forintot. Ha az igénylő hozzátartozó nyugdíja nem fedezi e költséget, akkor a közvetlen vér szerinti rokonoknak kell kipótolniuk a hiányzó összeget. A fizetendő ellenértékek a szolgáltatásért eltérőek, s a fenntartók a jogszabálynak megfelelően, a szolgáltatási önköltség figyelembevételével, minden évben április 1-ig állapítják meg az esedékes díjakat.

A családok végső esetben szánják rá magukat

Az intézményvezetők tapasztalatai szerint az idős hozzátartozókat csak abban az esetben próbálják idősotthonban elhelyezni, ha már végképp nem tudják magukat ellátni, s 24 órás felügyeletre szorulnak.

Pétervásárán a város által fenntartott idősek otthonában jelenleg tizennyolcan szerepelnek a várólistán – tudtuk meg Szabóné Szűcs Szilviától, az intézmény vezetőjétől. Itt harminchárom idős emberről három külön épületben gondoskodnak, s évek óta szeretnék bővíteni a létesítményt, ám erre hiába pályáztak. A térítési díj a tavalyihoz képest nem változik, idén is marad a havi 117 ezer forint.

A legolcsóbb otthon a megyében a leleszi

Tarnaleleszen 1997-ben nyílt bentlakásos idősotthon Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedémes és Bükkszenterzsébet önkormányzatainak közös fenntartásában. Ipacsné Lendvai Zsanett intézményvezető úgy tájékoztatott, hogy tudomása szerint a megyében ez az egyik legolcsóbb otthon, hiszen évek óta nem változott a térítési díj. Az idén is 94 ezer forintot fizetnek havonta a bentlakók. Itt jelenleg huszonkét szépkorú ember szerepel a várólistájukon.

A Parádfürdői Idősek ­Otthona a megye egyik legkorszerűbb intézménye, ahol százötvenen laknak. Itt is mindig magas a várakozók száma.

Egerben, a Petőfi úti idősek otthonába is évek óta sokan szeretnének bekerülni. Itt 84 lakóról gondoskodnak, s mindig legalább ennyien várnak a bejutásra. Egerben a Berva-völgyi Idősek Otthonába is sok idős személy vár elhelyezésre. Mivel évről évre nő az olyan egyedülálló, idős emberek aránya, akik nem, vagy csak korlátozottan tudnak magukról gondoskodni, az aktív családtagok pedig nem tudják megoldani a 24 órás felügyeletet, ez a hely is nagyon keresett. Itt ötvenen kapnak ellátást, s ennél jóval többen várnak a bejutásra.

Noszvajon a Kincses Sziget Szépkorúak Otthonában megközelítőleg fél év a várakozási idő egy-egy jelentkező számára. A havi térítési díj átlagosan 110–120 ezer forint körül mozog, s évente 2000–2500 forintos emelkedéssel lehet számolni.

Bükkszenterzsébeten a tervek szerint még az idén, áprilisban nyílik egy új bentlakásos idősotthon, amelyet az önkormányzat túlnyomórészt saját erőből épített meg és főként külföldi adományok segítségével rendezett be. Itt nagyjából harminc személy gondozására nyílik lehetőség.

A kórházakban maximum százötven napig ápolják az időseket

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet sajtóreferensétől, Szegedi Erzsébettől megtudtuk, hogy a krónikus ­belgyógyászati típusú osztályokon külön engedéllyel maximum százhúsz napig ápolják a betegeket a szakmai protokollok szerint. A kórház szociális ügyekkel foglalkozó munkatársai veszik föl a kapcsolatot azokkal a betegekkel, akik segítségre szorulnak leginkább az ügyeik intézésében. Ilyen például a nyugdíjjal, a segélyekkel, a rokkantsággal, a házi betegápolással összefüggő ügyintézés. Szükség esetén még a háziorvost, valamint az illetékes önkormányzatokat is megkeresik. A kórház szociális munkatársai a településeken dolgozó szociális ügyintéző kollégákkal együttműködnek a kórházból hazaengedett betegek ellátása érdekében. Mindemellett a szociális intézményekkel, a hajléktalanszállókkal is kapcsolatban vannak.