Traktorral, virágözönnel ballagtak a diákok Heves megyében

A hétvége még a ballagásé és a meghatott búcsúé, de utána csaknem négyezer diákot vár a megmérettetés megyénkben.

Több mint száz vizsgabizottságot jelöltek ki a Heves Megyei Kormányhivatal munkatársai a 2018/2019-as tanév tavaszi érettségijének nyugodt, zavartalan lebonyolítására. Az első írásbeli május 6-án, hétfőn lesz – adta közzé a kormányhivatal. Heves megyében 3823-an jelentkeztek érettségire, közülük több mint ezren emelt szinten adnak számot tudásukról. Az első hét menetrendje közös a közép- és emelt szinten vizsgázók számára: magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, angolból és németből írásbeliznek. Az érettségi egészen június végéig tartanak. A kormányhivatal adatai szerint emelt szinten a legtöbben angolból vizsgáznak), de sokan választották ebben idén a biológiát és a történelmet is.

Pénteken elbúcsúztak intézményüktől a Pétervásárai Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzős diákjai is. Délután tizenhét leendő mezőgazdasági gépész, nyolc technikus, és kilenc érettségire készülő tanuló nem csak az iskolától, hanem a várostól is különleges módon köszönt el. Társaikkal harminc traktorra pattantak fel ünneplő ruháikban, s a Keglevich úton végighaladva robogtak egymás után, jelképesen köszönetet mondva a diákévekért. Nem véletlenül harminc mezőgazdasági járművel vonultak, ezzel ugyanis az idén harminc éve várossá vált Pétervására lakói előtt előtt is tisztelegtek.